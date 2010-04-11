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Микеле Фини
Статистика
Микеле Фини - статистика
Завершил карьеру
14 июня 1974 (52), Сорсо
| Полузащитник
185 см | 83 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиена
19
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
3 : 2
11.04.2010
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 0
03.04.2010
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0 : 0
28.03.2010
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
2 : 0
24.03.2010
Сиена
82' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сиена
1 : 0
21.03.2010
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
1 : 1
07.03.2010
Парма
85' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
0 : 1
14.02.2010
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
1 : 2
07.02.2010
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
2 : 1
31.01.2010
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1 : 1
24.01.2010
Кальяри
68' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
4 : 0
17.01.2010
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
4 : 3
09.01.2010
Сиена
71' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
1 : 5
06.01.2010
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
1 : 0
20.12.2009
Сиена
68' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
2 : 1
13.12.2009
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сиена
3 : 2
06.12.2009
Катания
1' - 46'
Италия. Серия А, 14 тур
Бари
2 : 1
29.11.2009
Сиена
1' - 63'
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
0 : 2
22.11.2009
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
4 : 2
08.11.2009
Сиена
58' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1 : 0
18.10.2009
Сиена
1' - 34'
34'
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
0 : 0
04.10.2009
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 1
27.09.2009
Сиена
1' - 85'
65'
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
0 : 0
23.09.2009
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
4 : 1
20.09.2009
Сиена
1' - 90'
68'
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
1 : 2
13.09.2009
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
1 : 3
30.08.2009
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сиена
1 : 2
22.08.2009
Милан
1' - 56'
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