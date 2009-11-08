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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сиена
Дженоа - Сиена: обзор матча 08 ноября 2009
Дженоа
08.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
4 : 2
Завершен
Сиена
2'
Э. Креспо
18'
Э. Креспо
35'
Р. Палладино
90'
С. Флоккари
80'
М. Паолуччи
82'
М. Маккароне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сиена
Желтая карточка
А. Рози
Желтая карточка
С. Вергассола
ГОЛ! 4:2!
С. Флоккари
Желтая карточка
О. Миланетто
ГОЛ! 3:2!
М. Маккароне
Желтая карточка
М. Росси
Замена
С. Флоккари
️️️️
Р. Паласио
ГОЛ! 3:1!
М. Паолуччи
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
М. Паолуччи
️️️️
П. Кодря
Желтая карточка
А. Скарпи
Замена
Д. Скулли
️️️️
Э. Креспо
Замена
М. Фини
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
М. Маккароне
Желтая карточка
Д. Фиканья
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Р. Палладино
Замена
Режиналдо
️️️️
М. Яяло
ГОЛ! 3:0!
Р. Палладино
ГОЛ! 2:0!
Э. Креспо
18'
ГОЛ! 1:0!
Э. Креспо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Дженоа
22
Данило Руссо
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
0
Микеле Фини
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
4-3-3
73
Скарпи
24
Моретти
4
Кришито
28
Эспозито
27
Место
32
Модесто
0
Миланетто
7
Росси
17
Палладино
8
Паласио
9
Креспо
4-4-2
23
Курчи
20
Рози
0
Фиканья
28
Брандау
36
Дель Гроссо
8
Экдаль
18
Яяло
5
Кодря
8
Вергассола
7
Маккароне
5
Геззаль
17
Палладино
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
17
Палладино
8
Паласио
10
Флоккари
10
Флоккари
8
Паласио
9
Креспо
10
Скулли
10
Скулли
9
Креспо
8
Экдаль
0
Фини
0
Фини
8
Экдаль
5
Кодря
9
Паолуччи
9
Паолуччи
5
Кодря
18
Яяло
91
Режиналдо
91
Режиналдо
18
Яяло
Остались в запасе
Дженоа
Сиена
22
Данило Руссо
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
22
Данило Руссо
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Дженоа - Сиена
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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