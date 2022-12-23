Джошуа Симс - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Джошуа
|Фамилия
|Симс
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Йовил
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 1,60
млн
|Имя
|Джошуа
|Фамилия
|Симс
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Йовил
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|79' - 90'
|Росс Каунти
|0:2
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|25.02.2023
|73' - 90'
|Росс Каунти
|4:0
|Данди Юнайтед
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен
|1:0
|Росс Каунти
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс
|2:1
|Росс Каунти
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Росс Каунти
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|79' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Мазервелл (Мазервелл)
|25.02.2023
|73' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|4:0
|Данди Юнайтед (Данди)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|2:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|31.01.2023
|78' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Ливингстон (Ливингстон)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Абердин (Абердин)
|0:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Данди Юнайтед (Данди)
|3:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|23.12.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|17.12.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|12.11.2022
|1' -65'
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:2
|Росс Каунти (Дингволл)
|30.10.2022
|82' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:2
|Хартс (Эдинбург)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|0:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|04.10.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:5
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Абердин (Абердин)
|27.08.2022
|76' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|20.08.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|13.08.2022
|1' -86'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:3
|Селтик (Глазго)
|30.07.2022
|1' -64'
|Хартс (Эдинбург)
|2:1
|Росс Каунти (Дингволл)