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    Джошуа Симс - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Джошуа
    Фамилия Симс
    Команда Росс Каунти
    Состав Основной
    Родной город Йовил
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 марта 1997 (25 лет)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 1,60
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 79' - 90' Росс Каунти 0:2 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    25.02.2023 73' - 90' Росс Каунти 4:0 Данди Юнайтед Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    18.02.2023 Был в запасе Сент-Миррен 1:0 Росс Каунти Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    04.02.2023 Был в запасе Рейнджерс 2:1 Росс Каунти Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Росс Каунти 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 79' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Мазервелл (Мазервелл)
    25.02.2023 73' -90' Росс Каунти (Дингволл) 4:0 Данди Юнайтед (Данди)
    18.02.2023 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    04.02.2023 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 2:1 Росс Каунти (Дингволл)
    31.01.2023 78' -90' Росс Каунти (Дингволл) 1:1 Хиберниан (Эдинбург)
    28.01.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 3:0 Килмарнок (Килмарнок)
    07.01.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Ливингстон (Ливингстон)
    02.01.2023 Был в запасе Абердин (Абердин) 0:0 Росс Каунти (Дингволл)
    28.12.2022 Был в запасе Данди Юнайтед (Данди) 3:0 Росс Каунти (Дингволл)
    23.12.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:1 Рейнджерс (Глазго)
    17.12.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    12.11.2022 1' -65' Селтик (Глазго) 2:1 Росс Каунти (Дингволл)
    08.11.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 0:2 Росс Каунти (Дингволл)
    30.10.2022 82' -90' Росс Каунти (Дингволл) 1:2 Хартс (Эдинбург)
    22.10.2022 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    15.10.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:1 Данди Юнайтед (Данди)
    08.10.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 0:1 Росс Каунти (Дингволл)
    04.10.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:5 Мазервелл (Мазервелл)
    01.10.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Хиберниан (Эдинбург)
    17.09.2022 Был в запасе Сент-Джонстон (Перт) 0:0 Росс Каунти (Дингволл)
    03.09.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:1 Абердин (Абердин)
    27.08.2022 76' -90' Рейнджерс (Глазго) 4:0 Росс Каунти (Дингволл)
    20.08.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 1:0 Килмарнок (Килмарнок)
    13.08.2022 1' -86' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    06.08.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:3 Селтик (Глазго)
    30.07.2022 1' -64' Хартс (Эдинбург) 2:1 Росс Каунти (Дингволл)
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