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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Росс Каунти
Абердин - Росс Каунти: обзор матча 24 сентября 2023
Абердин
24.09.2023, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Росс Каунти
21'
Б. Миовски
42'
Дюк
48'
Д. МакГрат
52'
Б. Миовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Росс Каунти
74'
Замена
А. Самуэль
️️️️
Д. Уайт
74'
Замена
Д. Хармон
️️️️
Д. Рид
Замена
П. Хабиб Гуйе
️️️️
Дюк
72'
Замена
Э. Соклер
️️️️
Б. Миовски
72'
68'
Желтая карточка
У. Найтингэйл
60'
Желтая карточка
R. Leak
60'
Замена
И. Брофи
️️️️
С. Маррей
54'
Замена
Д. Симс
️️️️
Я. Дханда
54'
Замена
В. Лотури
️️️️
K. Turner
Замена
Д. МакКензи
️️️️
Д. Хайес
54'
Замена
Л. Кларксон
️️️️
Д. МакГрат
54'
ГОЛ! 4:0!
Б. Миовски
Пас отдал
Дюк
52'
ГОЛ! 3:0!
Д. МакГрат
Пас отдал
Б. Миовски
48'
ГОЛ! 2:0!
Дюк
Пас отдал
Г. Шинни
42'
38'
Желтая карточка
Я. Дханда
ГОЛ! 1:0!
Б. Миовски
Пас отдал
Р. Йенсен
21'
16'
Желтая карточка
Д. Браун
Замена
Д. Хайес
️️️️
J. McGarry
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
29
Ричард Йенсен
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
20
Джек Болдуин
ЦЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Kyle Turner
ЦП
31
Ян Дханда
АП
15
Симон Маррей
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
19
Эстер Соклер
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
3
Джордж Хармон
ЛЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Рос
23
4
Шинни
23
Рубежич
3
Гартенманн
2
Девлин
18
Бэррон
29
Йенсен
17
МакГрат
11
Дюк
28
Миовски
4-1-1-4
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
35
Найтингэйл
23
Браун
20
Болдуин
6
31
Дханда
26
43
Рид
10
Уайт
15
Маррей
Хайес
3
МакКензи
3
МакКензи
Хайес
23
17
Хайес
17
Хайес
23
17
МакГрат
7
Кларксон
7
Кларксон
17
МакГрат
28
Миовски
19
Соклер
19
Соклер
28
Миовски
11
Дюк
77
Гуйе
77
Гуйе
11
Дюк
43
Рид
3
Хармон
3
Хармон
43
Рид
6
22
Лотури
22
Лотури
6
31
Дханда
11
Симс
11
Симс
31
Дханда
15
Маррей
27
Брофи
27
Брофи
15
Маррей
10
Уайт
9
Самуэль
9
Самуэль
10
Уайт
Остались в запасе
Абердин
Росс Каунти
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
23
Райан Данкан
ЛВ
Главный тренер
Дерек Макиннес
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
7
Скотт Хай
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
23
Райан Данкан
ЛВ
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
7
Скотт Хай
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Абердин - Росс Каунти
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
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