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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Абердин
Росс Каунти - Абердин: обзор матча 02 января 2024
Росс Каунти
02.01.2024, вторник, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Абердин
24'
Д. МакГрат
30'
Д. МакГрат
80'
Б. Миовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Абердин
90'
+3
Желтая карточка
Н. Девлин
Красная карточка
Д. Болдуин
90'
+1
89'
Замена
Р. Данкан
️️️️
Г. Шинни
88'
Замена
Э. Соклер
️️️️
Б. Миовски
Желтая карточка
Я. Дханда
87'
Желтая карточка
J. Henderson
85'
80'
ГОЛ! 0:3!
Б. Миовски
Пас отдал
К. Бэррон
Замена
Д. Хармон
️️️️
M. Sheaf
79'
Замена
K. Turner
️️️️
Д. Уайт
79'
Замена
А. Самуэль
️️️️
С. Маррей
66'
Желтая карточка
Б. Паррингтон
65'
59'
Желтая карточка
К. Бэррон
Замена
J. Henderson
️️️️
Д. Симс
53'
Желтая карточка
R. Leak
45'
Желтая карточка
Д. Болдуин
39'
30'
ГОЛ! 0:2!
Д. МакГрат
Пас отдал
Л. Кларксон
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГрат
Пас отдал
Б. Миовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
20
Джек Болдуин
(К)
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ПЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
11
Джошуа Симс
ПВ
15
Симон Маррей
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
43
Джош Рид
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
6
Kyle Turner
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
29
Ричард Йенсен
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
3-1-2-4
1
Лэйдлоу
14
Паррингтон
20
Болдуин
23
Браун
22
Лотури
31
Дханда
11
Симс
15
Маррей
10
Уайт
12
26
3-3-2-1-1
13
Рос
3
Гартенманн
23
Рубежич
4
Шинни
2
Девлин
21
Полвара
3
МакКензи
7
Кларксон
18
Бэррон
17
МакГрат
28
Миовски
12
3
Хармон
3
Хармон
12
10
Уайт
6
6
10
Уайт
11
Симс
17
17
11
Симс
15
Маррей
9
Самуэль
9
Самуэль
15
Маррей
4
Шинни
23
Данкан
23
Данкан
4
Шинни
28
Миовски
19
Соклер
19
Соклер
28
Миовски
Остались в запасе
Росс Каунти
Абердин
1
Росс Мунро
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Барри Робсон
Статистика матча Росс Каунти - Абердин
5
1
2
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
9
Офсайды
2
3
Количество передач
457
401
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
74
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
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