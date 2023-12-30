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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Росс Каунти
Хартс - Росс Каунти: обзор матча 30 декабря 2023
Хартс
30.12.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Росс Каунти
71'
К. Варгас
79'
Л. Шенклэнд
55'
А. Кокрейн (АГ)
61'
Я. Дханда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Росс Каунти
90'
+7
Желтая карточка
R. Leak
82'
Замена
В. Лотури
️️️️
Д. Симс
82'
Замена
K. Turner
️️️️
Д. Уайт
81'
Желтая карточка
Д. Симс
ГОЛ! 2:2!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
C. Nieuwenhof
79'
78'
Замена
Д. Хармон
️️️️
Б. Паррингтон
ГОЛ! 1:2!
К. Варгас
71'
69'
Замена
И. Брофи
️️️️
С. Маррей
Замена
К. Варгас
️️️️
А. Лоури
62'
61'
ГОЛ! 0:2!
Я. Дханда
Замена
С. Кингсли
️️️️
К. Хэлкетт
61'
55'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Кокрейн
Желтая карточка
А. Форрест
51'
Замена
Ю. Ода
️️️️
К. Тагава
46'
Желтая карточка
Н. Аткинсон
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Эйдан Денхольм
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
20
Джек Болдуин
(К)
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ПЗ
48
Скотт Эллардайс
ОП
31
Ян Дханда
АП
11
Джошуа Симс
ПВ
12
Max Sheaf
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
5
Петер Харинг
ОП
25
Macaulay Tait
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
9
Ютаро Ода
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
3
Джордж Хармон
ЛЗ
6
Kyle Turner
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
4-3-1-2
28
Кларк
2
Кент
4
Хэлкетт
15
Роулес
13
Аткинсон
6
Денхольм
28
20
Кокрейн
11
Лоури
11
Тагава
7
Шенклэнд
3-1-2-4
1
Лэйдлоу
23
Браун
20
Болдуин
14
Паррингтон
48
Эллардайс
11
Симс
31
Дханда
15
Маррей
10
Уайт
26
12
4
Хэлкетт
3
Кингсли
3
Кингсли
4
Хэлкетт
11
Тагава
9
Ода
9
Ода
11
Тагава
11
Лоури
77
Варгас
77
Варгас
11
Лоури
14
Паррингтон
3
Хармон
3
Хармон
14
Паррингтон
10
Уайт
6
6
10
Уайт
11
Симс
22
Лотури
22
Лотури
11
Симс
15
Маррей
27
Брофи
27
Брофи
15
Маррей
Остались в запасе
Хартс
Росс Каунти
1
Крейг Гордон
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
25
Macaulay Tait
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
14
Алан Форрест
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
1
Росс Мунро
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
25
Macaulay Tait
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
14
Алан Форрест
ЛВ
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Хартс - Росс Каунти
2
2
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
14
13
Офсайды
2
2
Количество передач
521
301
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
68
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
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