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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Росс Каунти
Селтик - Росс Каунти: обзор матча 27 января 2024
Селтик
27.01.2024, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Росс Каунти
1'
А. Джонстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Росс Каунти
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
П. Бернарду
89'
80'
Замена
Д. Симс
️️️️
Э. Кинг
Замена
М. Джонстон
️️️️
Л. Абада
76'
68'
Замена
Д. Уайт
️️️️
С. Маррей
Замена
Н. Кюн
️️️️
Л. Пальма
64'
Замена
М. Навроцки
️️️️
К. Картер-Викерс
64'
61'
Замена
Д. Хармон
️️️️
B. Khela
Пенальти не реализован!
Л. Пальма
28'
Желтая карточка
П. Бернарду
23'
15'
Желтая карточка
Д. Браун
ГОЛ! 1:0!
А. Джонстон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Росс Каунти
1
Джордж Уикенс
ВР
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ПЗ
34
Эли Кинг
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
8
Brandon Khela
ЦП
31
Ян Дханда
(К)
АП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
11
Рокко Вата
АП
19
Николас Кюн
ПВ
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
43
Джош Рид
ЛЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Jay Henderson
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
4-3-3
1
Харт
26
Бернабеи
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
2
Джонстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
8
Бернарду
77
Пальма
7
Фурухаси
11
Абада
3-4-1-2
1
Уикенс
23
Браун
2
Айина
35
Найтингэйл
21
Йенкс
22
Лотури
8
34
Кинг
31
Дханда
15
Маррей
35
20
Картер-Викерс
14
Навроцки
14
Навроцки
20
Картер-Викерс
11
Абада
10
Джонстон
10
Джонстон
11
Абада
8
Бернарду
14
Тернбулл
14
Тернбулл
8
Бернарду
77
Пальма
19
Кюн
19
Кюн
77
Пальма
8
3
Хармон
3
Хармон
8
34
Кинг
11
Симс
11
Симс
34
Кинг
15
Маррей
10
Уайт
10
Уайт
15
Маррей
Остались в запасе
Селтик
Росс Каунти
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
11
Рокко Вата
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
17
Jay Henderson
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
11
Рокко Вата
АП
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
17
Jay Henderson
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Селтик - Росс Каунти
1
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
683
280
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
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