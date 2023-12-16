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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Данди
Росс Каунти - Данди: обзор матча 16 декабря 2023
Росс Каунти
16.12.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Данди
90+7'
Д. Шонесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Данди
90'
+7
ГОЛ! 0:1!
Д. Шонесси
90'
+1
Замена
C. Reilly
️️️️
А. Бакайоко
Замена
А. Самуэль
️️️️
Д. Браун
89'
88'
Желтая карточка
Т. Карсон
78'
Желтая карточка
Д. Маллиган
Замена
M. Sheaf
️️️️
Я. Дханда
75'
75'
Замена
З. Радден
️️️️
З. Робинсон
Замена
И. Брофи
️️️️
Д. Уайт
67'
Желтая карточка
К. Рэндалл
63'
62'
Замена
М. Силла
️️️️
M. Boateng
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
20
Джек Болдуин
(К)
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ПЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
48
Скотт Эллардайс
ОП
31
Ян Дханда
АП
10
Джордан Уайт
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
33
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
5
Джо Шонесси
(К)
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
6
Kyle Turner
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
24
Мохамад Силла
ОП
25
Райан Хоули
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
7
Зак Радден
ЦФ
3-3-1-3
1
Лэйдлоу
23
Браун
35
Найтингэйл
20
Болдуин
14
Паррингтон
48
Эллардайс
8
Рэндалл
31
Дханда
15
Маррей
26
10
Уайт
3-2-2-1-2
31
Карсон
6
5
Шонесси
5
Лами
6
Доннелли
33
Бек
16
Кэмерон
6
14
МакКован
14
Робинсон
20
Бакайоко
23
Браун
9
Самуэль
9
Самуэль
23
Браун
31
Дханда
12
12
31
Дханда
10
Уайт
27
Брофи
27
Брофи
10
Уайт
6
24
Силла
24
Силла
6
20
Бакайоко
18
18
20
Бакайоко
14
Робинсон
7
Радден
7
Радден
14
Робинсон
Остались в запасе
Росс Каунти
Данди
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
6
Kyle Turner
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Jay Henderson
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
8
Джош Маллиган
ПВ
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
6
Kyle Turner
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Jay Henderson
ЦФ
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
8
Джош Маллиган
ПВ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Росс Каунти - Данди
1
2
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
3
5
Офсайды
1
0
Количество передач
190
201
Точность передач %
67
64
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
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