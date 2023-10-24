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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Росс Каунти
Данди - Росс Каунти: обзор матча 24 октября 2023
Данди
24.10.2023, вторник, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Росс Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Росс Каунти
Замена
C. Reilly
️️️️
F. Robertson
89'
83'
Замена
С. Эллардайс
️️️️
В. Лотури
83'
Замена
А. Самуэль
️️️️
Д. Уайт
81'
Желтая карточка
И. Брофи
Замена
D. Pineda
️️️️
З. Радден
78'
Замена
Р. Хоули
️️️️
J. McGhee
78'
76'
Замена
И. Брофи
️️️️
Я. Дханда
76'
Замена
Д. Хармон
️️️️
Б. Паррингтон
Желтая карточка
З. Радден
73'
60'
Замена
Д. Симс
️️️️
С. Маррей
57'
Желтая карточка
Д. Уайт
54'
Желтая карточка
В. Лотури
52'
Желтая карточка
Д. Браун
38'
Желтая карточка
С. Маррей
17'
Желтая карточка
Д. Болдуин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
19
Juan Portales
ЦЗ
6
Malachi Boateng
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
14
Люк МакКован
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
10
Джордан Уайт
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
24
Мохамад Силла
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
11
Diego Pineda
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
6
Kyle Turner
ЦП
48
Скотт Эллардайс
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
12
Max Sheaf
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
3-2-2-3
31
Карсон
5
Лами
5
Шонесси
19
33
Бек
6
6
10
20
Бакайоко
7
Радден
14
МакКован
3-2-1-1-3
1
Лэйдлоу
30
Смит
20
Болдуин
23
Браун
8
Рэндалл
14
Паррингтон
22
Лотури
31
Дханда
26
15
Маррей
10
Уайт
6
25
Хоули
25
Хоули
6
10
18
18
10
7
Радден
11
11
7
Радден
14
Паррингтон
3
Хармон
3
Хармон
14
Паррингтон
22
Лотури
48
Эллардайс
48
Эллардайс
22
Лотури
15
Маррей
11
Симс
11
Симс
15
Маррей
10
Уайт
9
Самуэль
9
Самуэль
10
Уайт
31
Дханда
27
Брофи
27
Брофи
31
Дханда
Остались в запасе
Данди
Росс Каунти
1
Adam Legzdins
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
24
Мохамад Силла
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
Главный тренер
Тони Догерти
1
Росс Мунро
ВР
6
Kyle Turner
ЦП
12
Max Sheaf
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
24
Мохамад Силла
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
6
Kyle Turner
ЦП
12
Max Sheaf
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Данди - Росс Каунти
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
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