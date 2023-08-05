Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Росс Каунти
Селтик - Росс Каунти: обзор матча 05 августа 2023
Селтик
05.08.2023, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 2
Завершен
Росс Каунти
17'
Д. Тернбулл (П)
26'
К. Фурухаси
42'
Д. Тернбулл
73'
М. О'Райли
59'
Д. Уайт
90+5'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Росс Каунти
90'
+5
ГОЛ! 4:2!
Д. Браун
90'
+2
Желтая карточка
K. Turner
Замена
О. Хольм
️️️️
М. О'Райли
84'
Замена
Х. Ян
️️️️
Л. Абада
79'
Замена
Д. Форрест
️️️️
К. Фурухаси
79'
ГОЛ! 4:1!
М. О'Райли
Пас отдал
К. Фурухаси
73'
67'
Замена
J. Henderson
️️️️
С. Эллардайс
Замена
К. Старфельт
️️️️
М. Навроцки
67'
Замена
Р. Хатате
️️️️
Д. Тернбулл
67'
66'
Желтая карточка
Д. Браун
59'
ГОЛ! 3:1!
Д. Уайт
Пас отдал
Я. Дханда
57'
Замена
А. Самуэль
️️️️
С. Маррей
57'
Замена
С. Эллардайс
️️️️
В. Лотури
57'
Замена
K. Turner
️️️️
Д. Симс
ГОЛ! 3:0!
Д. Тернбулл
Пас отдал
М. О'Райли
42'
39'
Желтая карточка
У. Найтингэйл
29'
Желтая карточка
Д. Болдуин
ГОЛ! 2:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Л. Абада
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тернбулл
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
11
Джошуа Симс
ПВ
15
Симон Маррей
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
5
Рео Хатате
ЦП
5
Хек-Гю Квон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
13
Хен-Джун Ян
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
6
Kyle Turner
ЦП
48
Скотт Эллардайс
ЦП
43
Джош Рид
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
14
Навроцки
56
Ролстон
42
МакГрегор
14
Тернбулл
33
О'Райли
7
Фурухаси
11
Абада
38
Маэда
3-2-1-2-2
1
Лэйдлоу
35
Найтингэйл
23
Браун
20
Болдуин
8
Рэндалл
3
Хармон
22
Лотури
11
Симс
31
Дханда
10
Уайт
15
Маррей
14
Навроцки
15
Старфельт
15
Старфельт
14
Навроцки
14
Тернбулл
5
Хатате
5
Хатате
14
Тернбулл
7
Фурухаси
49
Форрест
49
Форрест
7
Фурухаси
33
О'Райли
15
Хольм
15
Хольм
33
О'Райли
11
Абада
13
Ян
13
Ян
11
Абада
11
Симс
6
6
11
Симс
22
Лотури
48
Эллардайс
48
Эллардайс
22
Лотури
Эллардайс
17
17
Эллардайс
15
Маррей
9
Самуэль
9
Самуэль
15
Маррей
Остались в запасе
Селтик
Росс Каунти
19
Скотт Бэйн
ВР
24
Томоки Ивата
ОП
5
Хек-Гю Квон
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
43
Джош Рид
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
24
Томоки Ивата
ОП
5
Хек-Гю Квон
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
43
Джош Рид
ЦФ
12
Max Sheaf
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Селтик - Росс Каунти
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Новости команд
Все
Селтик
Росс Каунти
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+