Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Рейнджерс
Росс Каунти - Рейнджерс: обзор матча 26 августа 2023
Росс Каунти
26.08.2023, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Рейнджерс
22'
К. Руф
26'
Д. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Рейнджерс
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ландстрем
Желтая карточка
K. Turner
89'
84'
Замена
Р. Джек
️️️️
Н. Раскин
73'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Т. Кантвелл
73'
Замена
Данило
️️️️
С. Дессер
Замена
И. Брофи
️️️️
С. Маррей
70'
Замена
Д. Рид
️️️️
R. Leak
65'
60'
Замена
А. Сима
️️️️
К. Руф
60'
Замена
Р. Матондо
️️️️
С. Ламмерс
Замена
K. Turner
️️️️
В. Лотури
56'
Желтая карточка
В. Лотури
46'
Замена
У. Найтингэйл
️️️️
Д. Хармон
46'
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тавернье
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Руф
Пас отдал
Б. Баришич
Желтая карточка
Д. Болдуин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
11
Джошуа Симс
ПВ
10
Джордан Уайт
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
6
Kyle Turner
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Рейнджерс
27
Леон Балогун
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
90
Данило
ЦФ
4-1-2-3
1
Лэйдлоу
3
Хармон
23
Браун
20
Болдуин
8
Рэндалл
22
Лотури
31
Дханда
11
Симс
15
Маррей
26
10
Уайт
4-2-1-3
1
Батлэнд
2
Тавернье
6
Голдсон
4
Суттар
3
Баришич
6
Ландстрем
43
Раскин
10
Кантвелл
9
Дессер
29
Ламмерс
7
Руф
3
Хармон
35
Найтингэйл
35
Найтингэйл
3
Хармон
22
Лотури
6
6
22
Лотури
15
Маррей
27
Брофи
27
Брофи
15
Маррей
26
43
Рид
43
Рид
26
43
Раскин
8
Джек
8
Джек
43
Раскин
10
Кантвелл
10
Лоуренс
10
Лоуренс
10
Кантвелл
29
Ламмерс
39
Матондо
39
Матондо
29
Ламмерс
7
Руф
19
Сима
19
Сима
7
Руф
9
Дессер
90
Данило
90
Данило
9
Дессер
Остались в запасе
Росс Каунти
Рейнджерс
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
27
Леон Балогун
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
27
Леон Балогун
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча Росс Каунти - Рейнджерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Новости команд
Все
Росс Каунти
Рейнджерс
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+