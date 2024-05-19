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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Абердин
Росс Каунти - Абердин: обзор матча 19 мая 2024
Росс Каунти
19.05.2024, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 5 тур
2 : 2
Завершен
Абердин
5'
С. Маррей
68'
Я. Дханда (П)
32'
Э. Соклер
50'
Д. МакГрат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Абердин
90'
+1
Желтая карточка
Н. Девлин
Замена
И. Брофи
️️️️
Д. Хармон
87'
Желтая карточка
Д. Уайт
85'
Замена
Д. Симс
️️️️
Д. Браун
80'
78'
Замена
Р. Йенсен
️️️️
Д. МакКензи
78'
Замена
Б. Миовски
️️️️
Д. Хойлетт
Желтая карточка
Д. Браун
77'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Я. Дханда
68'
67'
Замена
С. Рубежич
️️️️
Э. Соклер
67'
Замена
Дюк
️️️️
Л. Кларксон
64'
Красная карточка
A. MacDonald
Замена
В. Лотури
️️️️
R. Leak
60'
50'
ГОЛ! 1:2!
Д. МакГрат
Пас отдал
Д. Хойлетт
32'
ГОЛ! 1:1!
Э. Соклер
Пас отдал
К. Бэррон
Желтая карточка
С. Маррей
29'
Желтая карточка
Д. Болдуин
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Маррей
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
20
Джек Болдуин
(К)
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ПЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
34
Эли Кинг
ЦП
31
Ян Дханда
АП
26
R. Leak
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
19
Эстер Соклер
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Росс Каунти
1
Джордж Уикенс
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦП
8
Brandon Khela
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
27
Иммон Брофи
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
23
James McGarry
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Лэйдлоу
23
Браун
35
Найтингэйл
20
Болдуин
3
Хармон
8
Рэндалл
34
Кинг
31
Дханда
10
Уайт
15
Маррей
26
3-2-3-1-1
13
Рос
4
Шинни
2
3
Гартенманн
2
Девлин
3
МакКензи
7
Кларксон
18
Бэррон
30
Хойлетт
17
МакГрат
19
Соклер
26
22
Лотури
22
Лотури
26
23
Браун
11
Симс
11
Симс
23
Браун
3
Хармон
27
Брофи
27
Брофи
3
Хармон
19
Соклер
23
Рубежич
23
Рубежич
19
Соклер
3
МакКензи
29
Йенсен
29
Йенсен
3
МакКензи
30
Хойлетт
28
Миовски
28
Миовски
30
Хойлетт
7
Кларксон
11
Дюк
11
Дюк
7
Кларксон
Остались в запасе
Росс Каунти
Абердин
1
Джордж Уикенс
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
8
Brandon Khela
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
31
Ross Doohan
ВР
23
James McGarry
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Остались в запасе
1
Джордж Уикенс
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
8
Brandon Khela
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
23
James McGarry
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Барри Робсон
Статистика матча Росс Каунти - Абердин
4
1
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
43
0
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
14
10
Офсайды
1
2
Количество передач
298
144
Сейвы
2
4
Точность передач %
68
201
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хартс
- : -
02.12.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
2 : 0
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
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