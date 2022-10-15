Доминик Самуэль - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Самуэль
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|89
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Самуэль
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|89
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Росс Каунти
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Ливингстон (Ливингстон)
|02.01.2023
|74' -90'
|Абердин (Абердин)
|0:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|90'
|23.12.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|17.12.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|12.11.2022
|65' -90'
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|82'
|08.11.2022
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:2
|Росс Каунти (Дингволл)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:2
|Сент-Миррен (Пейсли)
|30.10.2022
|82' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:2
|Хартс (Эдинбург)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|15.10.2022
|82' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|0:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|04.10.2022
|46' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:5
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|17.09.2022
|76' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Абердин (Абердин)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|13.08.2022
|1' -46'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|06.08.2022
|1' -46'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:3
|Селтик (Глазго)
|30.07.2022
|1' -76'
|Хартс (Эдинбург)
|2:1
|Росс Каунти (Дингволл)