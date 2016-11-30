Максим Рыков - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Рыков
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Вес
|65
|Имя
|Максим
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Рыков
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|17
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.05.2017
|1' -54'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|30.04.2017
|1' -72'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|26.04.2017
|1' -67'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Томь (мол) (Томск)
|22.04.2017
|59' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.04.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|31.03.2017
|1' -55'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|54'
|18.03.2017
|1' -74'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|3:3
|Томь (мол) (Томск)
|30.11.2016
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|2:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|26.11.2016
|69' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Томь (мол) (Томск)
|20.11.2016
|78' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:4
|Томь (мол) (Томск)
|04.11.2016
|1' -58'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.10.2016
|80' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)
|21.10.2016
|82' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|30.09.2016
|77' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|4:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|16.09.2016
|76' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|83'
|27.08.2016
|76' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|13.08.2016
|90' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|4:1
|Уфа (мол) (Уфа)