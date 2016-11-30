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    Максим Рыков - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Максим
    Отчество Витальевич
    Фамилия Рыков
    Команда Томь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 октября 1998 (24 года)
    Рост 187
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 17 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    05.05.2017 1' -54' Спартак М (мол) (Москва) 5:1 Томь (мол) (Томск)
    30.04.2017 1' -72' Томь (мол) (Томск) 0:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    26.04.2017 1' -67' Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Томь (мол) (Томск)
    22.04.2017 59' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    15.04.2017 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    31.03.2017 1' -55' Арсенал Т (мол) (Тула) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    54'
    18.03.2017 1' -74' Томь (мол) (Томск) 0:3 Амкар (мол) (Пермь)
    04.12.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 3:3 Томь (мол) (Томск)
    30.11.2016 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 2:4 Локомотив (мол) (Москва)
    26.11.2016 69' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Томь (мол) (Томск)
    20.11.2016 78' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:4 Томь (мол) (Томск)
    04.11.2016 1' -58' Томь (мол) (Томск) 0:0 Спартак М (мол) (Москва)
    29.10.2016 80' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    21.10.2016 82' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    30.09.2016 77' -90' Томь (мол) (Томск) 4:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    16.09.2016 76' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    83'
    27.08.2016 76' -90' Томь (мол) (Томск) 1:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    13.08.2016 90' -90' Томь (мол) (Томск) 4:1 Уфа (мол) (Уфа)
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