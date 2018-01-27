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    Ник Таунсенд - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Ник
    Фамилия Таунсенд
    Команда Ньюпорт Каунти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барнсли 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2018 1' -90' Барнсли (Барнсли) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    13.03.2018 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    10.03.2018 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 3:1 Барнсли (Барнсли)
    06.03.2018 1' -90' Кардифф (Кардифф) 2:1 Барнсли (Барнсли)
    27.02.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Барнсли (Барнсли)
    24.02.2018 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:2 Барнсли (Барнсли)
    20.02.2018 1' -90' Барнсли (Барнсли) 1:2 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    10.02.2018 1' -90' Барнсли (Барнсли) 1:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    03.02.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Барнсли (Барнсли)
    27.01.2018 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:3 Фулхэм (Лондон)
    20.01.2018 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 3:1 Барнсли (Барнсли)
    13.01.2018 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    01.01.2018 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 0:1 Барнсли (Барнсли)
    30.12.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:1 Рединг (Рединг)
    26.12.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:0 Престон (Престон)
    23.12.2017 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:1 Барнсли (Барнсли)
    16.12.2017 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 0:0 Барнсли (Барнсли)
    09.12.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:3 Дерби Каунти (Дерби)
    02.12.2017 Был в запасе Болтон (Болтон) 3:1 Барнсли (Барнсли)
    21.10.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    14.10.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    30.09.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:3 Барнсли (Барнсли)
    26.09.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    23.09.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Барнсли (Барнсли)
    16.09.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:3 Астон Вилла (Бирмингем)
    09.09.2017 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Барнсли (Барнсли)
    26.08.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 3:0 Сандерленд (Сандерленд)
    19.08.2017 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:0 Барнсли (Барнсли)
    15.08.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    12.08.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    05.08.2017 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 3:1 Барнсли (Барнсли)
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