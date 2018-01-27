Ник Таунсенд - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Таунсенд
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Таунсенд
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Барнсли
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2018
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|13.03.2018
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|10.03.2018
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)
|06.03.2018
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)
|27.02.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Барнсли (Барнсли)
|24.02.2018
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:2
|Барнсли (Барнсли)
|20.02.2018
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:2
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|10.02.2018
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|03.02.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Барнсли (Барнсли)
|27.01.2018
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:3
|Фулхэм (Лондон)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|01.01.2018
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:1
|Барнсли (Барнсли)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|26.12.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Престон (Престон)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)
|16.12.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Барнсли (Барнсли)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:3
|Дерби Каунти (Дерби)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:3
|Барнсли (Барнсли)
|26.09.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|23.09.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:3
|Астон Вилла (Бирмингем)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Барнсли (Барнсли)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|3:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Барнсли (Барнсли)
|15.08.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|05.08.2017
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)