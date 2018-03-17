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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Миллуолл
Барнсли - Миллуолл: обзор матча 17 марта 2018
Барнсли
17.03.2018, суббота, 16:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 2
Завершен
Миллуолл
24'
Л. Грегори
63'
Б. Маршалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Миллуолл
63'
ГОЛ! 0:2!
Б. Маршалл
Пас отдал
Д. Уоллес
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Грегори
Пас отдал
Д. Уоллес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Барнсли
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
4-2-3
30
Таунсенд
5
Джексон
17
Идом
15
Пинильос
6
Линдсэй
20
Гарднер
44
Поттс
93
Тиам
19
Мур
9
МакБарни
3-1-3-2
31
Арчер
4
Хатчинсон
3
Мередит
5
Купер
6
Уилльямс
6
Сэйвилл
10
Маршалл
17
Уоллес
20
Морисон
9
Грегори
Остались в запасе
Барнсли
Миллуолл
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Барнсли - Миллуолл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Информация о матче
Стадион:
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