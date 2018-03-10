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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Барнсли
Мидлсбро - Барнсли: обзор матча 10 марта 2018
Мидлсбро
10.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
3 : 1
Завершен
Барнсли
1'
Д. Айяла
18'
А. Траоре
53'
П. Бэмфорд
58'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Барнсли
58'
ГОЛ! 3:1!
К. Мур
ГОЛ! 3:0!
П. Бэмфорд
53'
ГОЛ! 2:0!
А. Траоре
18'
5'
Желтая карточка
Г. Гарднер
ГОЛ! 1:0!
Д. Айяла
Пас отдал
Р. Шоттон
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Марвин Джонсон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Рэндольф
5
Шоттон
23
Гибсон
4
Айяла
32
Фрэнд
17
Бешич
16
Хаусон
19
Даунинг
7
Клэйтон
24
Траоре
45
Бэмфорд
3-2-2-3
30
Таунсенд
6
Линдсэй
5
Джексон
15
Каваре
5
Уилльямс
15
Пинильос
20
Гарднер
28
Кнасмюллнер
26
Хеджс
9
МакБарни
19
Мур
Остались в запасе
Мидлсбро
Барнсли
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Мидлсбро - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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