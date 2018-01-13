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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Вулверхэмптон
Барнсли - Вулверхэмптон: обзор матча 13 января 2018
Барнсли
13.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Вулверхэмптон
40'
Желтая карточка
Д. Жота
29'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
9
Лео Бонатини
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Барнсли
29
Алекс МакКарти
ВР
30
Ник Таунсенд
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-4-1
17
Дэвис
2
Пайннок
17
Идом
6
Линдсэй
15
Каваре
20
Гарднер
44
Поттс
23
Исгров
7
Хэммилл
9
Брэдшоу
3-3-1-2
26
Радди
15
Коди
30
Боли
6
Беннетт
30
Дуглас
21
Невеш
29
Сайсс
20
Жота
11
Кошта
9
Бонатини
Остались в запасе
Барнсли
Вулверхэмптон
29
Алекс МакКарти
ВР
30
Ник Таунсенд
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
30
Ник Таунсенд
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Барнсли - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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