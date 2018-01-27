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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Фулхэм
Барнсли - Фулхэм: обзор матча 27 января 2018
Барнсли
27.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 3
Завершен
Фулхэм
31'
Л. Линдсэй
90+2'
К. МакДональд
90+5'
Р. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Фулхэм
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Р. Сессеньон
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. МакДональд
Желтая карточка
Л. Линдсэй
56'
Красная карточка
Д. Каваре
45'
+1
Желтая карточка
Д. Каваре
40'
Желтая карточка
А. Хэммилл
36'
32'
Желтая карточка
М. Беттинелли
ГОЛ! 1:0!
Л. Линдсэй
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-3-2
17
Дэвис
17
Идом
6
Линдсэй
15
Каваре
7
Хэммилл
20
Гарднер
20
Монкур
9
Брэдшоу
19
Мур
3-2-3-1-1
13
Беттинелли
3
Одои
26
Калас
3
Рим
2
Фредерикс
30
Сессеньон
10
Норвуд
29
МакДональд
10
Йохансен
12
Пиазон
17
Фонте
Остались в запасе
Барнсли
Фулхэм
30
Ник Таунсенд
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
27
Дэвид Баттон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
27
Дэвид Баттон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Барнсли - Фулхэм
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
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Англия. Первая лига, 8 тур
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- : -
24.11.2026
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20.11.2026
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2 : 1
14.11.2026
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Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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