Дмитрий Алисейко - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Алисейко
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бобруйск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Алисейко
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бобруйск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белоруссия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.09.2017
|Был в запасе
|Белоруссия
|0:4
|Швеция
|31.08.2017
|1' -90'
|Люксембург
|1:0
|Белоруссия
|09.06.2017
|1' -90'
|Белоруссия
|2:1
|Болгария
|51'