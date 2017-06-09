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    Дмитрий Алисейко - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Алисейко
    Команда Слуцк
    Состав Основной
    Родной город Бобруйск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 августа 1992 (30 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белоруссия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.09.2017 Был в запасе Белоруссия 0:4 Швеция
    31.08.2017 1' -90' Люксембург 1:0 Белоруссия
    09.06.2017 1' -90' Белоруссия 2:1 Болгария
    51'
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