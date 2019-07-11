Майкл Девлин - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Девлин
|Команда
|Гамильтон Академикал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Девлин
|Команда
|Гамильтон Академикал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Абердин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|Был в запасе
|Абердин (Абердин)
|0:2
|Риека (Риека)
|11.07.2019
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|2:1
|РоПС (Рованиеми)