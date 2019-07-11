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    Майкл Девлин - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Майкл
    Фамилия Девлин
    Команда Гамильтон Академикал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 октября 1993 (29 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Абердин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 Был в запасе Абердин (Абердин) 0:2 Риека (Риека)
    11.07.2019 1' -90' Абердин (Абердин) 2:1 РоПС (Рованиеми)
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