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    Леонид Миронов - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Леонид
    Отчество Витальевич
    Фамилия Миронов
    Команда Спартак
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 сентября 1998 (24 года)
    Рост 183
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак-2 8 1 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 88' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:3 Спартак-2 (Москва)
    16.05.2022 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 3:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    07.05.2022 Был в запасе Ротор (Волгоград) 0:1 Спартак-2 (Москва)
    30.04.2022 73' -90' Спартак-2 (Москва) 0:4 Нефтехимик (Нижнекамск)
    23.04.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:1 Спартак-2 (Москва)
    17.04.2022 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 2:3 Оренбург (Оренбург)
    10.04.2022 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Спартак-2 (Москва)
    06.04.2022 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 2:0 Факел (Воронеж)
    02.04.2022 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:1 Спартак-2 (Москва)
    26.03.2022 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 3:2 Металлург Л (Липецк)
    12.03.2022 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    06.03.2022 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:4 Спартак-2 (Москва)
    28.08.2021 1' -19' Спартак-2 (Москва) 0:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    20.08.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    08.08.2021 1' -66' Спартак-2 (Москва) 0:2 Велес (Москва)
    54' 66'
    31.07.2021 1' -89' Кубань (Краснодар) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    17.07.2021 1' -90' Торпедо (Москва) 5:0 Спартак-2 (Москва)
    13'
    10.07.2021 46' -89' Спартак-2 (Москва) 0:0 Краснодар-2 (Краснодар)
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