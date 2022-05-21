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Леонид Миронов
Статистика
Леонид Миронов - статистика
Завершил карьеру
14 сентября 1998 (28)
#35 | Защитник
183 см | 70 кг
Россия
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Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-2
8
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Краснодар-2
1 : 3
21.05.2022
Спартак-2
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-2
3 : 0
16.05.2022
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Ротор
0 : 1
07.05.2022
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-2
0 : 4
30.04.2022
Нефтехимик
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0 : 1
23.04.2022
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
2 : 3
17.04.2022
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Томь
1 : 0
10.04.2022
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
2 : 0
06.04.2022
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
0 : 1
02.04.2022
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
3 : 2
26.03.2022
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Спартак-2
1 : 1
12.03.2022
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 4
06.03.2022
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-2
0 : 2
28.08.2021
Олимп-Долгопрудный
1' - 19'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Текстильщик
1 : 2
20.08.2021
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-2
0 : 2
08.08.2021
Велес
1' - 66'
54'
66'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Кубань
1 : 2
31.07.2021
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Торпедо
5 : 0
17.07.2021
Спартак-2
1' - 90'
13'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-2
0 : 0
10.07.2021
Краснодар-2
46' - 90'
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