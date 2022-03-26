Леонид Миронов - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Миронов
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Миронов
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-2
|8
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|88' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:3
|Спартак-2 (Москва)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|3:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|30.04.2022
|73' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|0:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|2:3
|Оренбург (Оренбург)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Спартак-2 (Москва)
|06.04.2022
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|26.03.2022
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|3:2
|Металлург Л (Липецк)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|28.08.2021
|1' -19'
|Спартак-2 (Москва)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|20.08.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|08.08.2021
|1' -66'
|Спартак-2 (Москва)
|0:2
|Велес (Москва)
|54' 66'
|31.07.2021
|1' -89'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|17.07.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|5:0
|Спартак-2 (Москва)
|13'
|10.07.2021
|46' -89'
|Спартак-2 (Москва)
|0:0
|Краснодар-2 (Краснодар)