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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Спартак-2
Торпедо - Спартак-2: обзор матча 17 июля 2021
Торпедо
17.07.2021, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
5 : 0
Завершен
Спартак-2
18'
А. Калмыков
45'
А. Калмыков
58'
М. Султонов
62'
И. Енин
74'
А. Шумских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Спартак-2
88'
Замена
В. Шитов
️️️️
Д. Маркитесов
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Р. Нетфуллин
78'
ГОЛ! 5:0!
А. Шумских
74'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
М. Султонов
73'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Енин
72'
66'
Замена
Н. Толстопятов
️️️️
А. Руденко
ГОЛ! 4:0!
И. Енин
62'
Замена
М. Маркин
️️️️
А. Калмыков
62'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
В. Адаев
62'
ГОЛ! 3:0!
М. Султонов
58'
Желтая карточка
И. Енин
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Калмыков
45'
41'
Замена
А. Воропаев
️️️️
Н. Бакалюк
Желтая карточка
И. Темников
35'
Желтая карточка
А. Шумских
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Калмыков
18'
13'
Желтая карточка
Л. Миронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
2
Илья Елисеев
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Спартак-2
88
Даниил Марков
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Ботнарь
44
Самсонов
99
Евдокимов
5
Шумских
11
Темников
20
Померко
35
Енин
52
Нетфуллин
9
Адаев
28
Султонов
90
Калмыков
3-1-2-3-1
1
Акмурзин
97
Денисов
35
Миронов
3
Петрунин
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
22
Бакалюк
9
Оганесян
21
Мельников
19
Руденко
73
Шитов
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
9
Адаев
20
Полубояринов
20
Полубояринов
9
Адаев
90
Калмыков
93
Маркин
93
Маркин
90
Калмыков
28
Султонов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
28
Султонов
35
Енин
10
Лебеденко
10
Лебеденко
35
Енин
8
Маркитесов
17
Шитов
17
Шитов
8
Маркитесов
19
Руденко
65
Толстопятов
65
Толстопятов
19
Руденко
22
Бакалюк
36
Воропаев
36
Воропаев
22
Бакалюк
Остались в запасе
Торпедо
Спартак-2
27
Александр Орехов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
2
Илья Елисеев
ПЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
14
Илья Агапов
ЦЗ
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
27
Ильяс Муминов
ЦП
83
Максим Лайкин
ОП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
88
Даниил Марков
ВР
10
Аслан Муталиев
ЛВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
2
Илья Елисеев
ПЗ
Остались в запасе
14
Илья Агапов
ЦЗ
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
27
Ильяс Муминов
ЦП
83
Максим Лайкин
ОП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
88
Даниил Марков
ВР
10
Аслан Муталиев
ЛВ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Торпедо - Спартак-2
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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