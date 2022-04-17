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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Оренбург
Спартак-2 - Оренбург: обзор матча 17 апреля 2022
Спартак-2
17.04.2022, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
2 : 3
Завершен
Оренбург
12'
В. Шитов
66'
В. Шитов
41'
В. Обухов
58'
А. Миронов (П)
71'
В. Писарский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Оренбург
82'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Замена
М. Данилин
️️️️
К. Шильцов
82'
80'
Замена
К. Печенин
️️️️
М. Стаматов
80'
Замена
Д. Васильев
️️️️
К. Капленко
75'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
А. Миронов
71'
ГОЛ! 2:3!
В. Писарский
ГОЛ! 2:2!
В. Шитов
66'
60'
Желтая карточка
К. Капленко
58'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Миронов
Желтая карточка
Н. Толстопятов
57'
46'
Замена
В. Писарский
️️️️
В. Обухов
41'
ГОЛ! 1:1!
В. Обухов
38'
Желтая карточка
А. Малых
35'
Желтая карточка
Н. Титков
35'
Замена
Д. Хотулев
️️️️
Р. Гойкович
31'
Желтая карточка
А. Эктов
ГОЛ! 1:0!
В. Шитов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
44
Данил Труханов
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Акмурзин
36
Воропаев
65
Толстопятов
14
Агапов
83
Лайкин
6
Сунгатулин
22
Бакалюк
17
Шитов
7
Шильцов
9
Оганесян
73
Шитов
3-3-3-1
1
Кеняйкин
15
Эктов
3
Сиваков
3
Гойкович
12
Малых
8
Аюпов
30
Стаматов
18
Титков
55
Капленко
8
Миронов
13
Обухов
7
Шильцов
30
Данилин
30
Данилин
7
Шильцов
8
Миронов
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
8
Миронов
13
Обухов
77
Писарский
77
Писарский
13
Обухов
55
Капленко
18
Васильев
18
Васильев
55
Капленко
30
Стаматов
2
Печенин
2
Печенин
30
Стаматов
3
Гойкович
4
Хотулев
4
Хотулев
3
Гойкович
Остались в запасе
Спартак-2
Оренбург
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
10
Артур Максимчук
ЦФ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
44
Данил Труханов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
1
Антон Шитов
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
99
Николай Сысуев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
10
Артур Максимчук
ЦФ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
44
Данил Труханов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
1
Антон Шитов
ВР
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Спартак-2 - Оренбург
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Вячеслав Бочков
Екатерина Курочкина
Делегат:
Филипп Яковлев
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
академии "Спартак"
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