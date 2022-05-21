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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Спартак-2
Краснодар-2 - Спартак-2: обзор матча 21 мая 2022
Краснодар-2
21.05.2022, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
1 : 3
Завершен
Спартак-2
49'
Р. Халназаров
19'
К. Шильцов
55'
К. Шильцов
86'
А. Муталиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Спартак-2
88'
Замена
Л. Миронов
️️️️
Н. Ходорченко
86'
ГОЛ! 1:3!
А. Муталиев
Вторая желтая
М. Берснев
84'
Желтая карточка
М. Берснев
79'
73'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
Н. Бакалюк
Замена
М. Берснев
️️️️
Р. Апеков
69'
Замена
И. Губжоков
️️️️
Д. Кокоев
57'
55'
ГОЛ! 1:2!
К. Шильцов
ГОЛ! 1:1!
Р. Халназаров
49'
Желтая карточка
Д. Кратков
32'
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Шильцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Руслан Апеков
ПВ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Олег Ознобихин
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
99
Данил Полях
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
44
Данил Труханов
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-1-2-2-1
80
Кокарев
32
Пивоваров
4
Бородин
44
Сухорученко
55
Логачев
88
Кратков
56
Рейхмен
17
Кокоев
20
Халназаров
11
Апеков
81
Сабуа
4-2-2-2
1
Акмурзин
23
Ходорченко
14
Агапов
3
Петрунин
36
Воропаев
83
Лайкин
6
Сунгатулин
27
Муминов
22
Бакалюк
7
Шильцов
10
Муталиев
17
Кокоев
70
Губжоков
70
Губжоков
17
Кокоев
11
Апеков
90
Берснев
90
Берснев
11
Апеков
23
Ходорченко
35
Миронов
35
Миронов
23
Ходорченко
22
Бакалюк
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
22
Бакалюк
Остались в запасе
Краснодар-2
Спартак-2
1
Михаил Штепа
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Олег Ознобихин
АП
99
Данил Полях
ПВ
Главный тренер
Алексей Герасименко
1
Антон Шитов
ВР
44
Данил Труханов
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Олег Ознобихин
АП
99
Данил Полях
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
44
Данил Труханов
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Краснодар-2 - Спартак-2
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
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16.11.2024
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2 : 2
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0 : 2
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1 : 1
26.10.2024
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1 : 3
20.10.2024
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2 : 5
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
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3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Кужелев (Пикалево)
Дмитрий Серебряков (Химки)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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