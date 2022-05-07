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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Спартак-2
Ротор - Спартак-2: обзор матча 07 мая 2022
Ротор
07.05.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
0 : 1
Завершен
Спартак-2
3'
К. Шильцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Спартак-2
Замена
А. Щеткин
️️️️
Н. Кипиани
83'
81'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
Н. Ходорченко
Желтая карточка
Д. Пелих
79'
Замена
С. Слепов
️️️️
А. Дудиев
74'
Желтая карточка
Н. Кипиани
61'
Замена
К. Муллин
️️️️
Б. Кавтарадзе
46'
Замена
️️️️
И. Школик
46'
33'
Желтая карточка
Д. Петрунин
19'
Желтая карточка
А. Воропаев
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Шильцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
79
Сергей Слепов
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Терновский
8
Дудиев
4
Бериашвили
28
Байрыев
2
Пелих
6
Макаров
20
Школик
7
Кипиани
7
Чуканов
77
Минаев
17
Кавтарадзе
4-1-2-2-1
1
Акмурзин
23
Ходорченко
14
Агапов
3
Петрунин
36
Воропаев
83
Лайкин
27
Муминов
22
Бакалюк
17
Шитов
7
Шильцов
10
Максимчук
8
Дудиев
79
Слепов
79
Слепов
8
Дудиев
Вершков
11
Омар
11
Омар
Вершков
7
Кипиани
99
Щеткин
99
Щеткин
7
Кипиани
17
Кавтарадзе
9
Муллин
9
Муллин
17
Кавтарадзе
23
Ходорченко
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
23
Ходорченко
Остались в запасе
Ротор
Спартак-2
96
Игорь Обухов
ВР
21
Георгий Махатадзе
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
21
Георгий Махатадзе
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Ротор - Спартак-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
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