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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Спартак-2
Балтика - Спартак-2: обзор матча 02 апреля 2022
Балтика
02.04.2022, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 1
Завершен
Спартак-2
63'
Д. Маркитесов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Спартак-2
Желтая карточка
О. Алейник
90'
+1
89'
Желтая карточка
В. Шитов
Желтая карточка
С. Карпович
75'
Замена
С. Карпович
️️️️
М. Тишкин
74'
73'
Замена
М. Лайкин
️️️️
К. Шильцов
Замена
И. Гелоян
️️️️
М. Барсов
71'
Замена
О. Алейник
️️️️
М. Кашчелан
70'
63'
ГОЛ! 0:1!
Д. Маркитесов
Замена
Д. Кленкин
️️️️
А. Осипов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
5
Александр Осипов
ОП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Балтика
1
Давид Волк
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
34
Олег Алейник
АП
8
Даниил Шамкин
АП
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
3-2-3-2
1
Латышонок
26
Мещанинов
21
Остойич
44
Тишкин
18
Кашчелан
5
Осипов
18
Попов
10
Альшин
9
Максименко
11
Мусаев
14
Барсов
3-1-2-3-1
1
Акмурзин
65
Толстопятов
3
Петрунин
36
Воропаев
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
22
Бакалюк
9
Оганесян
7
Шильцов
17
Шитов
73
Шитов
44
Тишкин
33
Карпович
33
Карпович
44
Тишкин
5
Осипов
4
Кленкин
4
Кленкин
5
Осипов
18
Кашчелан
34
Алейник
34
Алейник
18
Кашчелан
14
Барсов
10
Гелоян
10
Гелоян
14
Барсов
7
Шильцов
83
Лайкин
83
Лайкин
7
Шильцов
Остались в запасе
Балтика
Спартак-2
1
Давид Волк
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Балтика - Спартак-2
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков (Санкт-Петербург)
Дмитрий Серебряков (Химки)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
Ростех Арена
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