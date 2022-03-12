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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - СКА-Хабаровск
Спартак-2 - СКА-Хабаровск: обзор матча 12 марта 2022
Спартак-2
12.03.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
60'
В. Шитов
24'
Г. Гонгадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - СКА-Хабаровск
Замена
А. Муталиев
️️️️
В. Шитов
90'
+3
90'
Желтая карточка
М. Мартусевич
Замена
А. Максимчук
️️️️
К. Шильцов
85'
82'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
М. Гащенков
79'
Желтая карточка
Р. Мануйлов
75'
Желтая карточка
Эмерсон
74'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
А. Гаглоев
Желтая карточка
М. Лайкин
65'
64'
Замена
М. Тихонов
️️️️
А. Денисов
ГОЛ! 1:1!
В. Шитов
60'
Желтая карточка
И. Муминов
53'
31'
Желтая карточка
Д. Левицкий
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гонгадзе
20'
Желтая карточка
М. Гащенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
71
Илья Свинов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
44
Данил Труханов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
3-1-2-3-1
71
Свинов
36
Воропаев
65
Толстопятов
3
Петрунин
83
Лайкин
22
Бакалюк
27
Муминов
17
Шитов
7
Шильцов
9
Оганесян
73
Шитов
4-1-2-1-2
1
Сугробов
27
Мануйлов
71
Денисов
25
Эмерсон
11
Левицкий
33
Квеквескири
77
Гащенков
11
Гаглоев
11
Цаллагов
10
Караев
10
Гонгадзе
7
Шильцов
10
Максимчук
10
Максимчук
7
Шильцов
73
Шитов
10
Муталиев
10
Муталиев
73
Шитов
77
Гащенков
24
Мартусевич
24
Мартусевич
77
Гащенков
71
Денисов
44
Тихонов
44
Тихонов
71
Денисов
11
Гаглоев
11
Дмитриев
11
Дмитриев
11
Гаглоев
Остались в запасе
Спартак-2
СКА-Хабаровск
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
84
Артем Гуца
ЛЗ
44
Данил Труханов
ЦЗ
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
27
Александр Галимов
ПВ
41
Сергей Самок
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
84
Артем Гуца
ЛЗ
44
Данил Труханов
ЦЗ
1
Тимур Акмурзин
ВР
Остались в запасе
27
Александр Галимов
ПВ
41
Сергей Самок
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Спартак-2 - СКА-Хабаровск
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Виталий Жолобов (Волгоград)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Олег Соколов (Калининград)
Стадион:
академии "Спартак"
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