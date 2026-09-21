Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Александар Станисавлевич - статистика

Амкар-Пермь
27 января 1998 (28)
#92 | Защитник
194 см | 83 кг
Сербия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.08.2026
Зенит-2
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амкар-Пермь
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
16.05.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
02.05.2026
Динамо Ставрополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Амкар-Пермь
3 : 2
18.04.2026
Алания
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Амкар-Пермь
2 : 0
05.04.2026
Тюмень
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Зенит-2
5 : 2
01.04.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Амкар-Пермь
1 : 1
21.03.2026
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Динамо Ставрополь
0 : 2
14.03.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо-2
4 : 3
07.03.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
Аршавин ждал провала «Краснодара»
13:26
1
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
6
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
12
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+