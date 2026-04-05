Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Амкар-Пермь - Тюмень: обзор матча 05 апреля 2026

Амкар-Пермь
05.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
2 : 0
Завершен
Тюмень
57' А. Долгов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Амкар-Пермь - Тюмень
Завершен
89'
Замена
Ярослав Фролов ️️️️➡️️ Дамир Таликин
78'
Замена
️️️️➡️️ Владлен Бабаев
Замена
Алекс Мацукатов ️️️️➡️️ Александр Долгов
76'
67'
Желтая карточка
Максим Едапин
63'
Замена
Кирилл Боярских ️️️️➡️️ Руслан Болов
Желтая карточка
Максим Новиков
62'
ГОЛ! 1:0! Александр Долгов
57'
46'
Замена
Егор Гуренко ️️️️➡️️ Иван Пяткин
46'
Замена
Ансор Хабибов ️️️️➡️️ Андрей Марьянов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Владислав Зернаев
ВР
4
Эмиль Галлямов
ЛЗ
14
Денис Чушъялов
ЛЗ
19
Кирилл Попов
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
17
Михаил Малоземов
ПЗ
10
Кирилл Корольков
ПЗ
6
Лев Толкачев
ПЗ
88
Максим Новиков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
7
Евгений Тюкалов
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Тюмень
66
Никита Янович
ВР
51
Марат Кулаев
ЛЗ
9
Даниил Камлашев
ЛЗ
85
Иван Пяткин
ЛЗ
13
Михаил Петров
ПЗ
4
Глеб Захаров
ПЗ
11
Владлен Бабаев
ЛП
70
Андрей Марьянов
ЦП
97
Дамир Таликин
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Касимов
Амкар-Пермь
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
57
Егор Трифонов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦЗ
11
Александр Долгов
ЦЗ
13
Владислав Долженко
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЦЗ
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
3
Максим Смольников
ЦЗ
Тюмень
95
Максим Едапин
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
5
Егор Гуренко
ЦЗ
0
Vadim Grinvald
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
45
Кирилл Боярских
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
20
Ансор Хабибов
ЦЗ
3-2-1-2
1
Зернаев
4
Галлямов
14
Чушъялов
44
Сухорученко
19
Попов
6
Толкачев
88
Новиков
7
Тюкалов
9
Котик
3-2-3-1
66
Янович
13
Петров
51
Кулаев
9
Камлашев
4
Захаров
85
Пяткин
97
Таликин
70
Марьянов
11
Бабаев
88
Болов
Долгов
15
Мацукатов
15
Мацукатов
Долгов
11
Долгов
11
Долгов
97
Голдобин
97
Голдобин
97
Таликин
89
Фролов
89
Фролов
97
Таликин
85
Пяткин
5
Гуренко
5
Гуренко
85
Пяткин
88
Болов
45
Боярских
45
Боярских
88
Болов
70
Марьянов
20
Хабибов
20
Хабибов
70
Марьянов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Тюмень
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
57
Егор Трифонов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
13
Владислав Долженко
ЦЗ
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
3
Максим Смольников
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
95
Максим Едапин
ЦЗ
0
Vadim Grinvald
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Касимов
Остались в запасе
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
57
Егор Трифонов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
13
Владислав Долженко
ЦЗ
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
3
Максим Смольников
ЦЗ
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ЦЗ
0
Vadim Grinvald
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
74
Артем Аношин
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Главный тренер
Тимур Касимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Тюмень
5
2
Всего ударов по воротам
7
2
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
10
14
Офсайды
4
2
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
0
Информация о матче
Стадион:
Звезда
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Тюмень
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
«Кубань» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля
1
«Торпедо» подписало трех игроков
13 января
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
«Кубань» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
Клуб Второй лиги может прекратить существование, игроки угрожают забастовкой
3 июня
1
Талалаев жестко ответил на критику в адрес «Балтики»: «На открытую тренировку ни одной собаки не пришло»
2 мая
9
Больше новостей
Последние матчи
Все
Амкар-Пермь
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 