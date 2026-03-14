Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Ставрополь - Амкар-Пермь: обзор матча 14 марта 2026

Динамо Ставрополь
14.03.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
0 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
77' Е. Тюкалов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Ставрополь - Амкар-Пермь
Завершен
Вторая желтая
Артём Карасёв
90' +5
90' +5
Желтая карточка
Михаил Сухорученко
90' +4
Желтая карточка
Максим Новиков
83'
Замена
Алекс Мацукатов ️️️️➡️️ Лев Толкачев
Желтая карточка
Иван Кудряшов
81'
79'
Замена
Максим Новиков ️️️️➡️️ Александр Долгов
77'
ГОЛ! 0:1! Евгений Тюкалов
Замена
️️️️➡️️ Данил Хромов
73'
Замена
Денис Якуба ️️️️➡️️ Дмитрий Кратков
59'
50'
Желтая карточка
Александр Долгов
Желтая карточка
Артём Карасёв
46'
Замена
Ринат Гараев ️️️️➡️️ Кирилл Кирянин
46'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Ставрополь
24
Дмитрий Терновский
ВР
19
Владислав Рымарь
ЛЗ
47
Валентин Солодаренко
ЛЗ
26
Дмитрий Кратков
ЛЗ
7
Иван Кудряшов
ПЗ
13
Кирилл Кирянин
ПЗ
32
Артём Карасёв
ПЗ
90
Михаил Гайнов
ЛП
10
Ярослав Сычев
ЦП
48
Данила Шилов
ПП
75
Данил Хромов
ЦФ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Амкар-Пермь
1
Владислав Зернаев
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЛЗ
4
Эмиль Галлямов
ПЗ
77
Исламжан Насыров
ПЗ
7
Евгений Тюкалов
ЛП
19
Кирилл Попов
ЛП
14
Денис Чушъялов
ЦП
47
Александр Долгов
ПП
6
Лев Толкачев
ПП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Динамо Ставрополь
65
Николай Андриянов
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
23
Геннадий Шульга
ЦЗ
8
Денис Якуба
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
9
Расул Жангуразов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЦЗ
86
Никита Каштан
ЦЗ
18
Ринат Гараев
ЦЗ
23
Илья Ганюк
ЦЗ
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
11
Аркадий Гюлушанян
ЦЗ
Амкар-Пермь
15
Алекс Мацукатов
ЦЗ
57
Егор Трифонов
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
3
Максим Смольников
ЦЗ
17
Михаил Малоземов
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
88
Максим Новиков
ЦЗ
3-2-3-1
24
Терновский
13
Кирянин
19
Рымарь
47
Солодаренко
26
Кратков
32
Карасёв
90
Гайнов
10
Сычев
48
Шилов
75
Хромов
4-5-1
1
Зернаев
77
Насыров
4
Галлямов
92
Станисавлевич
44
Сухорученко
6
Толкачев
47
Долгов
7
Тюкалов
14
Чушъялов
19
Попов
9
Котик
26
Кратков
8
Якуба
8
Якуба
26
Кратков
13
Кирянин
18
Гараев
18
Гараев
13
Кирянин
6
Толкачев
15
Мацукатов
15
Мацукатов
6
Толкачев
47
Долгов
88
Новиков
88
Новиков
47
Долгов
Остались в запасе
Динамо Ставрополь
Амкар-Пермь
65
Николай Андриянов
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
23
Геннадий Шульга
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
9
Расул Жангуразов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЦЗ
86
Никита Каштан
ЦЗ
23
Илья Ганюк
ЦЗ
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
11
Аркадий Гюлушанян
ЦЗ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
57
Егор Трифонов
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
3
Максим Смольников
ЦЗ
17
Михаил Малоземов
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Остались в запасе
65
Николай Андриянов
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
23
Геннадий Шульга
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
9
Расул Жангуразов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЦЗ
86
Никита Каштан
ЦЗ
23
Илья Ганюк
ЦЗ
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
11
Аркадий Гюлушанян
ЦЗ
Остались в запасе
57
Егор Трифонов
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
3
Максим Смольников
ЦЗ
17
Михаил Малоземов
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Статистика матча Динамо Ставрополь - Амкар-Пермь
4
1
5
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
5
Нарушения
22
13
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Ставрополь
Амкар-Пермь
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта, 08:33
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля, 18:39
1
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января, 16:29
15
«Торпедо» подписало трех игроков
13 января, 10:52
В группе Второй лиги в новом сезоне будет 5 динамовских клубов – всего 10 участников
22 ноября 2025, 18:30
1
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта, 08:33
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января, 16:29
15
В группе Второй лиги в новом сезоне будет 5 динамовских клубов – всего 10 участников
22 ноября 2025, 18:30
1
«Нарт» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.17
21 ноября 2025, 15:38
«Динамо Ставрополь» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.72
14 ноября 2025, 09:53
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля, 18:39
1
«Торпедо» подписало трех игроков
13 января, 10:52
«Амкар» приблизился к возвращению в РПЛ
19 октября 2025, 13:44
1
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
30 августа 2025, 12:30
2
«Химик» – «Амкар-Пермь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
20 августа 2025, 15:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Последние матчи
Все
Динамо Ставрополь
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Кубань
1 : 1
16.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Ставрополь
1 : 2
10.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
16.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Бр
2 : 0
10.05.2026
Амкар-Пермь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 