Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Амкар-Пермь - Алания: обзор матча 18 апреля 2026

Амкар-Пермь
18.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
3 : 2
Завершен
Алания
10' М. Сухорученко 36' Л. Толкачев 88' А. Мацукатов
77' М. Абдулхамидов 90+2' А. Багаев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Амкар-Пермь - Алания
Завершен
90' +2
ГОЛ! 3:2! Алан Багаев
Пас отдал Артем Закиров
ГОЛ! 3:1! Алекс Мацукатов
Пас отдал Кирилл Попов
88'
Желтая карточка
Кирилл Попов
85'
Желтая карточка
Никита Голдобин
82'
81'
Желтая карточка
Артем Закиров
Замена
Максим Смольников ️️️️➡️️ Михаил Малоземов
81'
78'
Замена
Артур Козырев ️️️️➡️️ Заурбек Рамонов
77'
ГОЛ! 2:1! Махач Абдулхамидов
Пас отдал Давид Тепсикоев
72'
Замена
Давид Тепсикоев ️️️️➡️️ Исмаил Дибиров
Замена
Алекс Мацукатов ️️️️➡️️ Кирилл Корольков
69'
63'
Замена
Георгий Каркузаев ️️️️➡️️ Сармат Огоев
62'
Замена
Тимур Булацев ️️️️➡️️ Анзор Амиралиев
62'
Замена
Дато Черткоев ️️️️➡️️ Артур Кусков
Замена
Никита Голдобин ️️️️➡️️ Александр Долгов
61'
Желтая карточка
Александр Долгов
45'
ГОЛ! 2:0! Лев Толкачев
Пас отдал Кирилл Корольков
36'
ГОЛ! 1:0! Михаил Сухорученко
Пас отдал Лев Толкачев
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
13
Владислав Долженко
ВР
4
Эмиль Галлямов
ЛЗ
6
Лев Толкачев
ЛЗ
19
Кирилл Попов
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Денис Чушъялов
ПЗ
17
Михаил Малоземов
ПЗ
88
Максим Новиков
ПЗ
10
Кирилл Корольков
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Евгений Тюкалов
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Алания
1
Давид Бязров
ВР
14
Анзор Амиралиев
ЛЗ
71
Артур Бязров
ЛЗ
3
Артур Кусков
ПЗ
5
Алан Багаев
ПЗ
37
Тарас Гаглоев
ЛП
55
Заурбек Рамонов
ЛП
9
Артем Закиров
ЦП
75
Сармат Огоев
ПП
7
Исмаил Дибиров
ПП
99
Махач Абдулхамидов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Амкар-Пермь
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
3
Максим Смольников
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦЗ
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
1
Владислав Зернаев
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЦЗ
57
Егор Трифонов
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
Алания
57
Давид Тепсикоев
ЦЗ
11
Дато Черткоев
ЦЗ
89
Данил Шашлов
ЦЗ
21
Артур Козырев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ЦЗ
76
Георгий Каркузаев
ЦЗ
3-2-1-2
13
Долженко
4
Галлямов
6
Толкачев
44
Сухорученко
19
Попов
88
Новиков
10
Корольков
7
Тюкалов
11
Долгов
4-5-1
1
Бязров
5
Багаев
3
Кусков
14
Амиралиев
71
Бязров
7
Дибиров
75
Огоев
37
Гаглоев
9
Закиров
55
Рамонов
99
Абдулхамидов
17
Малоземов
3
Смольников
3
Смольников
17
Малоземов
10
Корольков
15
Мацукатов
15
Мацукатов
10
Корольков
11
Долгов
97
Голдобин
97
Голдобин
11
Долгов
7
Дибиров
57
Тепсикоев
57
Тепсикоев
7
Дибиров
3
Кусков
11
Черткоев
11
Черткоев
3
Кусков
55
Рамонов
21
Козырев
21
Козырев
55
Рамонов
14
Амиралиев
87
Булацев
87
Булацев
14
Амиралиев
75
Огоев
76
Каркузаев
76
Каркузаев
75
Огоев
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Алания
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
1
Владислав Зернаев
ЦЗ
57
Егор Трифонов
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
89
Данил Шашлов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Остались в запасе
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
1
Владислав Зернаев
ЦЗ
57
Егор Трифонов
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
Остались в запасе
89
Данил Шашлов
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Статистика матча Амкар-Пермь - Алания
3
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
10
Офсайды
3
0
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
0
Информация о матче
Стадион:
Звезда
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Алания
Стало известно, какие российские клубы хотели подписать Хусанова из Узбекистана
09:50
2
«Амкар» объявил имя нового главного тренера
26 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Амкар» объявил имя нового главного тренера
26 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
Стало известно, какие российские клубы хотели подписать Хусанова из Узбекистана
09:50
2
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
Чемпион России добился повышения в классе
11 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Амкар-Пермь
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+