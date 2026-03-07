Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо-2 - Амкар-Пермь: обзор матча 07 марта 2026

Динамо-2
07.03.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
4 : 3
Завершен
Амкар-Пермь
90+4' К. Исаев
47' Е. Тюкалов 66' Е. Тюкалов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Амкар-Пермь
Завершен
ГОЛ! 1:2! Кирилл Исаев
90' +4
Желтая карточка
Кирилл Исаев
69'
66'
ГОЛ! 0:2! Евгений Тюкалов
65'
Замена
Александр Долгов ️️️️➡️️ Исламжан Насыров
51'
Желтая карточка
Исламжан Насыров
47'
ГОЛ! 0:1! Евгений Тюкалов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
47
Андрей Кудравец
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЛЗ
10
Арсений Абдулхаликов
ЛЗ
28
Кирилл Исаев
ЛЗ
64
Максим Никифоров
ПЗ
8
Артем Змеев
ПЗ
98
Степан Ласкин
ЛП
57
Даниил Промошкин
ЦП
89
Глеб Мирошниченко
ПП
53
Владислав Кудрявцев
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Амкар-Пермь
1
Владислав Зернаев
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
19
Кирилл Попов
ЛЗ
4
Эмиль Галлямов
ПЗ
14
Денис Чушъялов
ПЗ
44
Михаил Сухорученко
ПЗ
88
Максим Новиков
ЛП
6
Лев Толкачев
ПП
7
Евгений Тюкалов
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Динамо-2
5
Александер Лубнин
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ЦЗ
75
Максим Майоров
ЦЗ
48
Даниил Заварзин
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ЦЗ
Амкар-Пермь
10
Кирилл Корольков
ЦЗ
17
Михаил Малоземов
ЦЗ
57
Егор Трифонов
ЦЗ
3
Максим Смольников
ЦЗ
47
Александр Долгов
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
3-2-3-1
47
Кудравец
64
Никифоров
68
Тихомиров
10
Абдулхаликов
28
Исаев
8
Змеев
98
Ласкин
57
Промошкин
89
Мирошниченко
53
Кудрявцев
3-2-2-2
1
Зернаев
14
Чушъялов
92
Станисавлевич
77
Насыров
44
Сухорученко
19
Попов
6
Толкачев
88
Новиков
9
Котик
7
Тюкалов
77
Насыров
47
Долгов
47
Долгов
77
Насыров
Остались в запасе
Динамо-2
Амкар-Пермь
5
Александер Лубнин
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ЦЗ
75
Максим Майоров
ЦЗ
48
Даниил Заварзин
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
10
Кирилл Корольков
ЦЗ
17
Михаил Малоземов
ЦЗ
57
Егор Трифонов
ЦЗ
3
Максим Смольников
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Остались в запасе
5
Александер Лубнин
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ЦЗ
75
Максим Майоров
ЦЗ
48
Даниил Заварзин
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ЦЗ
Остались в запасе
10
Кирилл Корольков
ЦЗ
17
Михаил Малоземов
ЦЗ
57
Егор Трифонов
ЦЗ
3
Максим Смольников
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Статистика матча Динамо-2 - Амкар-Пермь
3
4
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
20
24
Офсайды
1
4
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
Новости команд
Все
Динамо-2
Амкар-Пермь
«Динамо-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая, 08:59
19-летний россиянин сыграл за молодежную сборную Мальты
29 марта, 10:58
2
Динамовец Окишор забил в стиле Роналдиньо
22 марта, 10:13
2
Стадион в Подмосковье заработает 18 миллионов за неделю
27 февраля, 15:55
1
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля, 18:39
1
«Динамо-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая, 08:59
19-летний россиянин сыграл за молодежную сборную Мальты
29 марта, 10:58
2
Динамовец Окишор забил в стиле Роналдиньо
22 марта, 10:13
2
Стадион в Подмосковье заработает 18 миллионов за неделю
27 февраля, 15:55
1
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля, 12:48
4
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля, 18:39
1
«Торпедо» подписало трех игроков
13 января, 10:52
«Амкар» приблизился к возвращению в РПЛ
19 октября 2025, 13:44
1
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
30 августа 2025, 12:30
2
«Химик» – «Амкар-Пермь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
20 августа 2025, 15:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Последние матчи
Все
Динамо-2
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Алания
1 : 1
16.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо-2
0 : 1
08.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
16.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Бр
2 : 0
10.05.2026
Амкар-Пермь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 