Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зенит-2 - Амкар-Пермь: обзор матча 01 апреля 2026

Зенит-2
01.04.2026, среда, 19:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
5 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
18' К. Косарев (П) 42' К. Глазунов 69' К. Косарев 82' К. Глазунов
80' М. Сухорученко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Амкар-Пермь
Завершен
85'
Желтая карточка
Михаил Сухорученко
ГОЛ! 4:1! Кирилл Глазунов
82'
80'
ГОЛ! 3:1! Михаил Сухорученко
ГОЛ! 3:0! Кирилл Косарев
69'
63'
Замена
️️️️➡️️ Александр Долгов
63'
Замена
Алекс Мацукатов ️️️️➡️️ Лев Толкачев
43'
Желтая карточка
Лев Толкачев
ГОЛ! 2:0! Кирилл Глазунов
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Кирилл Косарев
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
96
Максим Зайцев
ВР
71
Дмитрий Шумихин
ЛЗ
89
Матвей Иванов
ЛЗ
87
Савелий Никифоров
ЛЗ
37
Иван Терентьев
ЦЗ
72
Алексей Бусалаев
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ПЗ
63
Станислав Карелин
ПЗ
59
Андрей Касаджиков
ЦП
91
Кирилл Косарев
ЦФ
53
Александр Егурнев
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Амкар-Пермь
1
Владислав Зернаев
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЛЗ
4
Эмиль Галлямов
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ПЗ
3
Максим Смольников
ПЗ
6
Лев Толкачев
ЛП
7
Евгений Тюкалов
ЛП
14
Денис Чушъялов
ЦП
19
Кирилл Попов
ПП
11
Александр Долгов
ПП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Зенит-2
88
Никита Хват
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ЦЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
64
Константин Воинков
ЦЗ
10
Богдан Левандовский
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
49
Линар Ханов
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
Амкар-Пермь
88
Максим Новиков
ЦЗ
57
Егор Трифонов
ЦЗ
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
10
Кирилл Корольков
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦЗ
17
Михаил Малоземов
ЦЗ
3-2-1-2
96
Зайцев
71
Шумихин
89
Иванов
37
Терентьев
87
Никифоров
63
Карелин
59
Касаджиков
53
Егурнев
91
Косарев
4-5-1
1
Зернаев
3
Смольников
44
Сухорученко
92
Станисавлевич
4
Галлямов
11
Долгов
19
Попов
6
Толкачев
14
Чушъялов
7
Тюкалов
9
Котик
88
Новиков
88
Новиков
6
Толкачев
15
Мацукатов
15
Мацукатов
6
Толкачев
Остались в запасе
Зенит-2
Амкар-Пермь
88
Никита Хват
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ЦЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
64
Константин Воинков
ЦЗ
10
Богдан Левандовский
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
49
Линар Ханов
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Селенков
57
Егор Трифонов
ЦЗ
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
10
Кирилл Корольков
ЦЗ
17
Михаил Малоземов
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Остались в запасе
88
Никита Хват
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ЦЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
64
Константин Воинков
ЦЗ
10
Богдан Левандовский
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
49
Линар Ханов
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
Остались в запасе
57
Егор Трифонов
ЦЗ
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
10
Кирилл Корольков
ЦЗ
17
Михаил Малоземов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Селенков
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Статистика матча Зенит-2 - Амкар-Пермь
1
3
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
11
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
5
Информация о матче
Главный судья:
S. Medvedev
Стадион:
Смена
Новости команд
Все
Зенит-2
Амкар-Пермь
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Зенит-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Зенит-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
Российский воспитанник «Зенита» пройдет просмотр в греческом клубе
4 мая
1
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля
1
«Торпедо» подписало трех игроков
13 января
Больше новостей
Последние матчи
Все
Зенит-2
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 