Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Амкар-Пермь - Динамо Бр: обзор матча 21 марта 2026

Амкар-Пермь
21.03.2026, суббота, 15:30
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Бр
57' Л. Толкачев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Амкар-Пермь - Динамо Бр
Завершен
Желтая карточка
Михаил Сухорученко
74'
Замена
Денис Михайлов ️️️️➡️️ Александр Долгов
72'
70'
Замена
Александр Шленкин ️️️️➡️️ Владислав Дрогунов
ГОЛ! 1:0! Лев Толкачев
57'
Замена
️️️️➡️️ Евгений Тюкалов
43'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Владислав Зернаев
ВР
4
Эмиль Галлямов
ЛЗ
92
Александар Станисавлевич
ЛЗ
3
Максим Смольников
ПЗ
44
Михаил Сухорученко
ПЗ
11
Александр Долгов
ЛП
14
Денис Чушъялов
ЛП
6
Лев Толкачев
ЦП
19
Кирилл Попов
ПП
7
Евгений Тюкалов
ПП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Динамо Бр
1
Тимур Акмурзин
ВР
12
Артем Медведев
ЛЗ
21
Иван Рапаков
ЛЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
20
Дмитрий Пикатов
ПЗ
4
Денис Осокин
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
8
Егор Тетерлев
ЦП
18
Олег Шалаев
ПП
10
Владислав Дрогунов
ЦФ
19
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Амкар-Пермь
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
17
Михаил Малоземов
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦЗ
57
Егор Трифонов
ЦЗ
21
Денис Михайлов
ЦЗ
10
Кирилл Корольков
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
88
Максим Новиков
ЦЗ
Динамо Бр
6
Николай Алешин
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
7
Александр Шленкин
ЦЗ
13
Артем Ермаков
ЦЗ
72
Роман Сурмий
ЦЗ
11
Даниил Коноплев
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
4-5-1
1
Зернаев
92
Станисавлевич
3
Смольников
4
Галлямов
44
Сухорученко
14
Чушъялов
19
Попов
11
Долгов
6
Толкачев
7
Тюкалов
9
Котик
3-2-3-2
1
Акмурзин
20
Пикатов
12
Медведев
3
Маньков
4
Осокин
21
Рапаков
18
Шалаев
8
Тетерлев
9
Соловьев
19
Грибов
10
Дрогунов
11
Долгов
21
Михайлов
21
Михайлов
11
Долгов
10
Дрогунов
7
Шленкин
7
Шленкин
10
Дрогунов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Динамо Бр
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
17
Михаил Малоземов
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦЗ
57
Егор Трифонов
ЦЗ
10
Кирилл Корольков
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
88
Максим Новиков
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
6
Николай Алешин
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
13
Артем Ермаков
ЦЗ
72
Роман Сурмий
ЦЗ
11
Даниил Коноплев
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Остались в запасе
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
17
Михаил Малоземов
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦЗ
57
Егор Трифонов
ЦЗ
10
Кирилл Корольков
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
88
Максим Новиков
ЦЗ
Остались в запасе
6
Николай Алешин
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
13
Артем Ермаков
ЦЗ
72
Роман Сурмий
ЦЗ
11
Даниил Коноплев
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Статистика матча Амкар-Пермь - Динамо Бр
1
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
18
13
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
0
Информация о матче
Главный судья:
K. Garafutdinov
Стадион:
Звезда
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Динамо Бр
Канчельскис встал на защиту сборной Узбекистана: «Россия бы тоже проиграла»
Вчера, 16:29
3
Канчельскис отреагировал на рекорд Роналду
Вчера, 01:17
9
Канчельскис объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
23 июня
4
Канчельскис ответил тем, кто недоволен паузами на водопой на ЧМ-2026
23 июня
6
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля
1
«Торпедо» подписало трех игроков
13 января
Канчельскис встал на защиту сборной Узбекистана: «Россия бы тоже проиграла»
Вчера, 16:29
3
Канчельскис отреагировал на рекорд Роналду
Вчера, 01:17
9
Канчельскис объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
23 июня
4
Канчельскис ответил тем, кто недоволен паузами на водопой на ЧМ-2026
23 июня
6
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Амкар-Пермь
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 