Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Бр - Амкар-Пермь: обзор матча 10 мая 2026

Динамо Бр
10.05.2026, воскресенье, 17:30
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
2 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
5' С. Грибов 87' К. Волович
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Бр - Амкар-Пермь
Завершен
Желтая карточка
Вадим Кондрашов
90'
Замена
Никита Маньков ️️️️➡️️ Егор Тетерлев
89'
ГОЛ! 2:0! Кирилл Волович
Пас отдал Олег Шалаев
87'
Замена
Кирилл Волович ️️️️➡️️ Артем Медведев
80'
Замена
Александр Шленкин ️️️️➡️️ Даниил Коноплев
79'
79'
Замена
Георгий Санакоев ️️️️➡️️ Алекс Мацукатов
Желтая карточка
Иван Маклаков
75'
72'
Замена
Никита Голдобин ️️️️➡️️ Денис Чушъялов
71'
Замена
Исламжан Насыров ️️️️➡️️ Максим Смольников
Желтая карточка
Егор Тетерлев
70'
Замена
Владислав Дрогунов ️️️️➡️️ Лев Алим
65'
Замена
Вадим Кондрашов ️️️️➡️️ Сергей Грибов
64'
62'
Желтая карточка
Евгений Тюкалов
48'
Желтая карточка
Денис Чушъялов
45' +2
Красная карточка
Лев Толкачев
45'
Замена
Кирилл Попов ️️️️➡️️ Михаил Малоземов
Желтая карточка
Тимур Акмурзин
22'
ГОЛ! 1:0! Сергей Грибов
Пас отдал Лев Алим
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
1
Тимур Акмурзин
ВР
6
Николай Алешин
ЛЗ
2
Ричард Головачев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ПЗ
23
Иван Маклаков
ПЗ
12
Артем Медведев
ЛП
18
Олег Шалаев
ЦП
8
Егор Тетерлев
ЦП
15
Лев Алим
ПП
11
Даниил Коноплев
ЦФ
19
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Амкар-Пермь
13
Владислав Долженко
ВР
15
Алекс Мацукатов
ЛЗ
3
Максим Смольников
ЛЗ
4
Эмиль Галлямов
ЛЗ
6
Лев Толкачев
ПЗ
44
Михаил Сухорученко
ПЗ
17
Михаил Малоземов
ПЗ
88
Максим Новиков
ЛП
10
Кирилл Корольков
ЦП
14
Денис Чушъялов
ПП
7
Евгений Тюкалов
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Динамо Бр
0
Александр Гришаев
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
7
Александр Шленкин
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
33
Роман Самсоненко
ЦЗ
10
Владислав Дрогунов
ЦЗ
72
Роман Сурмий
ЦЗ
21
Иван Рапаков
ЦЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
13
Артем Ермаков
ЦЗ
Амкар-Пермь
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
1
Владислав Зернаев
ЦЗ
71
Исламжан Насыров
ЦЗ
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЦЗ
19
Кирилл Попов
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
4-4-2
1
Акмурзин
2
Головачев
4
Осокин
6
Алешин
23
Маклаков
12
Медведев
18
Шалаев
8
Тетерлев
15
Алим
19
Грибов
11
Коноплев
3-2-3-1
13
Долженко
44
Сухорученко
15
Мацукатов
3
Смольников
17
Малоземов
4
Галлямов
14
Чушъялов
10
Корольков
88
Новиков
7
Тюкалов
19
Грибов
14
Кондрашов
14
Кондрашов
19
Грибов
11
Коноплев
7
Шленкин
7
Шленкин
11
Коноплев
12
Медведев
17
Волович
17
Волович
12
Медведев
15
Алим
10
Дрогунов
10
Дрогунов
15
Алим
8
Тетерлев
3
Маньков
3
Маньков
8
Тетерлев
3
Смольников
71
Насыров
71
Насыров
3
Смольников
15
Мацукатов
5
Санакоев
5
Санакоев
15
Мацукатов
14
Чушъялов
97
Голдобин
97
Голдобин
14
Чушъялов
17
Малоземов
19
Попов
19
Попов
17
Малоземов
Остались в запасе
Динамо Бр
Амкар-Пермь
0
Александр Гришаев
ЦЗ
33
Роман Самсоненко
ЦЗ
72
Роман Сурмий
ЦЗ
21
Иван Рапаков
ЦЗ
13
Артем Ермаков
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
1
Владислав Зернаев
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Остались в запасе
0
Александр Гришаев
ЦЗ
33
Роман Самсоненко
ЦЗ
72
Роман Сурмий
ЦЗ
21
Иван Рапаков
ЦЗ
13
Артем Ермаков
ЦЗ
Остались в запасе
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
1
Владислав Зернаев
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Статистика матча Динамо Бр - Амкар-Пермь
4
1
2
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
19
23
Офсайды
2
2
Удары мимо ворот
5
1
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Бр
Амкар-Пермь
Канчельскис объяснил, почему Аргентина победила Египет, уступая 0:2 до 79-й минуты
19:50
Канчельскис: «Моя фамилия есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а Роналду – нет»
13:38
4
Канчельскис раскритиковал Инфантино: «Повел себя не как мужик»
Вчера, 17:30
2
Канчельскис дал прогноз, будет ли Аргентина в финале ЧМ-2026
4 июля
2
Канчельскис высказался о волевой победе Бразилии над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026
30 июня
Канчельскис объяснил, почему Аргентина победила Египет, уступая 0:2 до 79-й минуты
19:50
Канчельскис: «Моя фамилия есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а Роналду – нет»
13:38
4
Канчельскис раскритиковал Инфантино: «Повел себя не как мужик»
Вчера, 17:30
2
Канчельскис дал прогноз, будет ли Аргентина в финале ЧМ-2026
4 июля
2
Канчельскис высказался о волевой победе Бразилии над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026
30 июня
«Амкар» объявил имя нового главного тренера
26 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Бр
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+