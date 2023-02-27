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    Келин Роу - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Келин
    Фамилия Роу
    Команда Сиэтл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 декабря 1991 (31 год)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 88' - 90' Цинциннати 1:0 Сиэтл США. МЛС, 4 тур
    05.03.2023 Был в запасе Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 3 тур
    27.02.2023 Был в запасе Сиэтл 4:0 Колорадо США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сиэтл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 88' -90' Цинциннати (Цинциннати) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    05.03.2023 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    27.02.2023 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 4:0 Колорадо (Денвер)
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