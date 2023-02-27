Келин Роу - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Келин
|Фамилия
|Роу
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Келин
|Фамилия
|Роу
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|88' - 90'
|Цинциннати
|1:0
|Сиэтл
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сиэтл
|2:0
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 3 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Сиэтл
|4:0
|Колорадо
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сиэтл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|88' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|27.02.2023
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|4:0
|Колорадо (Денвер)