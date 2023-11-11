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Келин Роу
Статистика
Келин Роу - статистика
Завершил карьеру
2 декабря 1991 (34)
#22 | Полузащитник
173 см
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиэтл
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Сиэтл
1 : 0
11.11.2023
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 1
05.11.2023
Сиэтл
84' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Сиэтл
2 : 0
31.10.2023
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 50 тур
Сент-Луис
0 : 2
22.10.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Сиэтл
0 : 0
08.10.2023
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Сиэтл
2 : 1
05.10.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Нэшвилл
0 : 0
01.10.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Сиэтл
1 : 0
02.07.2023
Динамо Хьюстон
69' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Сиэтл
0 : 0
25.06.2023
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
22.06.2023
Сиэтл
73' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
3 : 3
11.06.2023
Сиэтл
74' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
0 : 0
03.06.2023
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
0 : 1
01.06.2023
Сан-Хосе
73' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
30.04.2023
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
1 : 0
23.04.2023
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Портленд
4 : 1
16.04.2023
Сиэтл
80' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
1 : 4
26.03.2023
Сиэтл
1' - 84'
США. МЛС, 5 тур
Сиэтл
0 : 0
18.03.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Цинциннати
1 : 0
12.03.2023
Сиэтл
88' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Сиэтл
2 : 0
05.03.2023
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сиэтл
4 : 0
27.02.2023
Колорадо
Был в запасе
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