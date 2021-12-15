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    Жан-Пьерр Райнер - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Жан-Пьерр
    Фамилия Райнер
    Команда Волос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 марта 1996 (26 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 14 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2022 Был в запасе Волос (Волос) 1:1 Атромитос (Перистери)
    02.04.2022 25' -90' Ионикос (Никея) 2:2 Волос (Волос)
    06.03.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:0 ПАС (Яннина)
    03.03.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 2:1 Волос (Волос)
    26.02.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:0 Волос (Волос)
    05.02.2022 1' -12' Арис (Салоники) 0:2 Волос (Волос)
    02.02.2022 1' -90' Волос (Волос) 1:1 Ионикос (Никея)
    80'
    30.01.2022 1' -90' АЕК (Афины) 1:2 Волос (Волос)
    23.01.2022 Был в запасе Волос (Волос) 0:4 ПАОК (Салоники)
    15.12.2021 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    11.12.2021 77' -90' ПАС (Яннина) 3:2 Волос (Волос)
    04.12.2021 1' -50' Волос (Волос) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    28.11.2021 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:1 Волос (Волос)
    20.11.2021 1' -90' Волос (Волос) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    07.11.2021 1' -81' Волос (Волос) 1:2 Арис (Салоники)
    01.11.2021 1' -83' Ионикос (Никея) 1:1 Волос (Волос)
    26'
    24.10.2021 45' -90' Волос (Волос) 1:3 АЕК (Афины)
    79'
    17.10.2021 79' -90' ПАОК (Салоники) 4:4 Волос (Волос)
    82'
    02.10.2021 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 Астерас (Триполис)
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