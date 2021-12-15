Жан-Пьерр Райнер - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Жан-Пьерр
|Фамилия
|Райнер
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Жан-Пьерр
|Фамилия
|Райнер
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|14
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|02.04.2022
|25' -90'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|Волос (Волос)
|06.03.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|03.03.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:1
|Волос (Волос)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Волос (Волос)
|05.02.2022
|1' -12'
|Арис (Салоники)
|0:2
|Волос (Волос)
|02.02.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|Ионикос (Никея)
|80'
|30.01.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Волос (Волос)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:4
|ПАОК (Салоники)
|15.12.2021
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|11.12.2021
|77' -90'
|ПАС (Яннина)
|3:2
|Волос (Волос)
|04.12.2021
|1' -50'
|Волос (Волос)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|28.11.2021
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|Волос (Волос)
|20.11.2021
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|07.11.2021
|1' -81'
|Волос (Волос)
|1:2
|Арис (Салоники)
|01.11.2021
|1' -83'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Волос (Волос)
|26'
|24.10.2021
|45' -90'
|Волос (Волос)
|1:3
|АЕК (Афины)
|79'
|17.10.2021
|79' -90'
|ПАОК (Салоники)
|4:4
|Волос (Волос)
|82'
|02.10.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Астерас (Триполис)