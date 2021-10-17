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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Волос
ПАОК - Волос: обзор матча 17 октября 2021
ПАОК
17.10.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 6 тур
4 : 4
Завершен
Волос
24'
Я. Михайлидис
30'
Ч. Акпом
32'
А. Живкович
42'
А. Живкович
14'
Т. ван Верт
54'
Х. Бартоло
62'
К. Росеро
82'
Ж. Райнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Волос
90'
+5
Желтая карточка
Б. Клейман
90'
+4
Желтая карточка
С. Нинис
Желтая карточка
Т. Мург
90'
+4
90'
+2
Замена
L. GÃ¼len
️️️️
П. Фернандес
Замена
Т. Мург
️️️️
Д. Бисесвар
88'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Ч. Акпом
83'
Замена
А. Митрица
️️️️
А. Живкович
83'
82'
ГОЛ! 4:4!
Ж. Райнер
Желтая карточка
Я. Михайлидис
81'
Пенальти не реализован!
Виейринья
80'
79'
Замена
Ж. Райнер
️️️️
Т. Цоканис
79'
Замена
С. Нинис
️️️️
Ж. Баррьентос
Желтая карточка
Д. Аугусто
73'
Замена
️️️️
Л. Тэйлор
71'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Ш. Шваб
71'
Желтая карточка
А. Эсити
69'
62'
ГОЛ! 4:3!
К. Росеро
Пас отдал
Ж. Баррьентос
56'
Замена
К. Росеро
️️️️
Э. Пурита
54'
ГОЛ! 4:2!
Х. Бартоло
Пас отдал
F. Romero
51'
Желтая карточка
Ф. Феррари
ГОЛ! 4:1!
А. Живкович
Пас отдал
Ш. Шваб
42'
39'
Желтая карточка
Х. Бартоло
37'
Желтая карточка
П. Фернандес
ГОЛ! 3:1!
А. Живкович
Пас отдал
Ч. Акпом
32'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
Виейринья
30'
ГОЛ! 1:1!
Я. Михайлидис
24'
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. ван Верт
Пас отдал
Х. Бартоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
20
Виейринья
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
22
Паоло Фернандес
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
37
Фаусто Грильо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Волос
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
2
Jakub Kuzdra
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
3-5-2
1
Пасхалакис
15
Варела
5
Михайлидис
3
Тэйлор
22
Шваб
13
Эсити
14
Живкович
8
Аугусто
20
Виейринья
29
Акпом
21
Бисесвар
4-1-5
55
Клейман
4
26
Феррари
6
Цоканис
4
Пурита
14
Баррьентос
22
Фернандес
37
Грильо
17
Регаттен
7
Бартоло
9
ван Верт
22
Шваб
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
22
Шваб
14
Живкович
28
Митрица
28
Митрица
14
Живкович
21
Бисесвар
99
Мург
99
Мург
21
Бисесвар
29
Акпом
28
Свидерски
28
Свидерски
29
Акпом
6
Цоканис
5
Райнер
5
Райнер
6
Цоканис
22
Фернандес
2
2
22
Фернандес
14
Баррьентос
11
Нинис
11
Нинис
14
Баррьентос
4
Пурита
7
Росеро
7
Росеро
4
Пурита
Остались в запасе
ПАОК
Волос
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
2
Jakub Kuzdra
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Остались в запасе
2
Jakub Kuzdra
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча ПАОК - Волос
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
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