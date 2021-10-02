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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Астерас
Волос - Астерас: обзор матча 02 октября 2021
Волос
02.10.2021, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Астерас
18'
Т. ван Верт (П)
79'
Ф. Феррари
85'
К. Сони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - Астерас
90'
+3
Желтая карточка
К. Сони
Желтая карточка
Б. Клейман
88'
Замена
L. GÃ¼len
️️️️
П. Фернандес
86'
85'
ГОЛ! 2:1!
К. Сони
ГОЛ! 2:0!
Ф. Феррари
79'
76'
Замена
Х. Тасулис
️️️️
Ф. Альварес
75'
Замена
А. Риера
️️️️
Х. Регис
Замена
A. Soares
️️️️
Ж. Баррьентос
73'
63'
Замена
К. Сони
️️️️
Х. Барралес
Замена
К. Росеро
️️️️
Х. Бартоло
59'
Желтая карточка
П. Фернандес
54'
Желтая карточка
Ф. Феррари
48'
Замена
Б. Клейман
️️️️
М. Котник
46'
34'
Желтая карточка
Х. Барралес
Желтая карточка
F. Romero
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. ван Верт
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
12
Матиц Котник
ВР
26
Франко Феррари
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦФ
37
Фаусто Грильо
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
9
Херонимо Барралес
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
40
Сито
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Волос
55
Борис Клейман
ВР
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
2
Jakub Kuzdra
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Астерас
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
10
Кевин Сони
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
4-1-5
12
Котник
26
Феррари
4
6
Цоканис
4
Пурита
14
Баррьентос
37
Грильо
9
ван Верт
22
Фернандес
7
Бартоло
17
Регаттен
2-2-5
1
Пападопулос
22
Гарсия
2
Кармона
8
Мунафо
6
40
Сито
19
Кастаньо
18
Атьенца
24
Альварес
8
12
Котник
55
Клейман
55
Клейман
12
Котник
14
Баррьентос
6
6
14
Баррьентос
22
Фернандес
2
2
22
Фернандес
7
Бартоло
7
Росеро
7
Росеро
7
Бартоло
24
Альварес
3
Тасулис
3
Тасулис
24
Альварес
9
Барралес
10
Сони
10
Сони
9
Барралес
20
Регис
23
Риера
23
Риера
20
Регис
Остались в запасе
Волос
Астерас
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
2
Jakub Kuzdra
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
22
Асьер Бенито
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
2
Jakub Kuzdra
ЦП
Остались в запасе
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
22
Асьер Бенито
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Волос - Астерас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
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