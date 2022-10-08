Эрик Эльшлегель - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Эльшлегель
|Команда
|Эммен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|193
|Вес
|87
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Эльшлегель
|Команда
|Эммен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|193
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эммен
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2023
|Был в запасе
|Эммен (Эммен)
|1:0
|ПСВ (Эйндховен)
|21.01.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|06.01.2023
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Эммен (Эммен)
|3:3
|Аякс (Амстердам)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|0:1
|Эммен (Эммен)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Гронинген (Гронинген)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|2:1
|Эммен (Эммен)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Эммен (Эммен)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|08.10.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|02.10.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|18.09.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|10.09.2022
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|2:1
|Эммен (Эммен)
|04.09.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|27.08.2022
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Эммен (Эммен)
|20.08.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|3:2
|Утрехт (Утрехт)
|13.08.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|06.08.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:1
|Эммен (Эммен)