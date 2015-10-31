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Михаил Прыгунов - статистика

Завершил карьеру
13 января 1997 (29)
#15 | Защитник
185 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химик
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Нижний Новгород
2 : 1
31.10.2015
Химик
1' - 90'
90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Химик
2 : 1
26.10.2015
Ижевск
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Химик
0 : 2
20.10.2015
Нефтехимик
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Динамо Киров
1 : 2
14.10.2015
Химик
79' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Химик
2 : 0
08.10.2015
Лада-Тольятти
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Носта
1 : 2
03.10.2015
Химик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Химик
2 : 3
27.09.2015
Челябинск
84' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
Сызрань-2003
2 : 3
21.09.2015
Химик
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Химик
0 : 3
15.09.2015
Волга
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Ижевск
0 : 0
09.09.2015
Химик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Нефтехимик
2 : 1
03.09.2015
Химик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
Химик
3 : 0
28.08.2015
Динамо Киров
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Лада-Тольятти
4 : 1
21.08.2015
Химик
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Химик
0 : 1
03.08.2015
Сызрань-2003
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Волга
3 : 0
28.07.2015
Химик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
Химик
1 : 1
20.07.2015
Нижний Новгород
46' - 90'
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