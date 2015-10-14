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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Динамо Киров - Химик
Динамо Киров - Химик: обзор матча 14 октября 2015
Динамо Киров
14.10.2015, среда, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
1 : 2
Завершен
Химик
1'
М. Лаук
7'
М. Рытов
68'
С. Квасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Киров - Химик
90'
Замена
Т. Саттаров
️️️️
А. Блуднов
Замена
О. Амелькин
️️️️
С. Венских
90'
Замена
Е. Коротаев
️️️️
Ю. Конев
81'
79'
Замена
М. Прыгунов
️️️️
А. Фролов
Замена
А. Перминов
️️️️
М. Федосеев
75'
68'
ГОЛ! 1:2!
С. Квасов
65'
Замена
А. Фролов
️️️️
Д. Забродин
53'
Замена
А. Шебанов
️️️️
О. Быков
7'
ГОЛ! 1:1!
М. Рытов
ГОЛ! 1:0!
М. Лаук
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Киров
23
Борис Шогенов
ВР
18
Александр Захлестин
ЦЗ
28
Максим Мещеряков
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
4
Олег Суконщиков
ЦП
7
Максим Федосеев
ЦП
23
Данила Корольков
ЦП
7
Денис Замятин
ПВ
19
Юрий Конев
ЦФ
20
Сергей Венских
ЦФ
Главный тренер
Алексей Липатников
Химик
12
Артем Загребин
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
5
Антон Алаев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
17
Олег Быков
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
4
Артем Блуднов
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
44
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Динамо Киров
16
Дмитрий Рябов
ВР
24
Олег Амелькин
ЦЗ
24
Никита Семейщев
ЦЗ
25
Олег Кибизов
ЦЗ
17
Евгений Коротаев
ЦП
8
Алексей Перминов
ЦП
31
Илья Коноплев
ЦП
Химик
7
Алексей Шебанов
ВР
16
Дмитрий Гавриков
ВР
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
17
Антон Фролов
ЦП
3-3-2-2
23
Шогенов
18
Захлестин
28
Мещеряков
55
Устинов
4
Суконщиков
7
Федосеев
23
Корольков
10
Лаук
7
Замятин
20
Венских
19
Конев
4-4-1-1
12
Загребин
4
Рытов
44
Курбанов
5
Алаев
44
Удунян
80
Брагин
4
Блуднов
17
Квасов
17
Быков
14
Забродин
44
Бухаров
20
Венских
24
Амелькин
24
Амелькин
20
Венских
19
Конев
17
Коротаев
17
Коротаев
19
Конев
7
Федосеев
8
Перминов
8
Перминов
7
Федосеев
Фролов
15
Прыгунов
15
Прыгунов
Фролов
14
Забродин
17
Фролов
17
Фролов
14
Забродин
4
Блуднов
3
Саттаров
3
Саттаров
4
Блуднов
17
Быков
7
Шебанов
7
Шебанов
17
Быков
Остались в запасе
Динамо Киров
Химик
24
Никита Семейщев
ЦЗ
31
Илья Коноплев
ЦП
16
Дмитрий Рябов
ВР
25
Олег Кибизов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Липатников
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
24
Никита Семейщев
ЦЗ
31
Илья Коноплев
ЦП
16
Дмитрий Рябов
ВР
25
Олег Кибизов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Алексей Липатников
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Динамо Киров - Химик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Небогатиков
(Казань)
Стадион:
Россия
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