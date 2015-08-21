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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Лада-Тольятти - Химик
Лада-Тольятти - Химик: обзор матча 21 августа 2015
Лада-Тольятти
21.08.2015, пятница, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
4 : 1
Завершен
Химик
8'
С. Вахтеев
40'
Р. Махмутов
44'
А. Чуравцев
60'
А. Чуравцев
84'
М. Рытов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лада-Тольятти - Химик
Замена
И. Зайцев
️️️️
А. Герюгов
90'
87'
Желтая карточка
А. Загребин
84'
ГОЛ! 4:1!
М. Рытов
Замена
В. Кратнов
️️️️
Р. Махмутов
81'
Замена
М. Токарев
️️️️
С. Вахтеев
79'
ГОЛ! 4:0!
А. Чуравцев
60'
57'
Желтая карточка
Ю. Удунян
46'
Замена
А. Фролов
️️️️
В. Ивлев
46'
Замена
К. Хохлов
️️️️
О. Быков
45'
Желтая карточка
О. Быков
ГОЛ! 3:0!
А. Чуравцев
44'
ГОЛ! 2:0!
Р. Махмутов
40'
34'
Замена
М. Курбанов
️️️️
Д. Вершинин
Замена
А. Чуравцев
️️️️
В. Павлов
25'
ГОЛ! 1:0!
С. Вахтеев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лада-Тольятти
13
Сергей Волков
ВР
2
Даниил Хуторсков
ЦЗ
22
Артем Смирнов
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
37
Александр Монов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
13
Валерий Павлов
ЦП
17
Артем Аксьоненко
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Антон Алаев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
8
Денис Фолин
ЦП
47
Дмитрий Вершинин
ЦП
11
Максим Громов
ЦП
17
Олег Быков
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
19
Виктор Ивлев
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Лада-Тольятти
31
Алексей Федоров
ВР
19
Алексей Чуравцев
ЦЗ
5
Сергей Кирдяпкин
ЦЗ
50
Иван Зайцев
ЦП
9
Максим Токарев
ЦП
23
Владимир Ларионов
ЦП
23
Владислав Кратнов
ЦФ
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
23
Кирилл Хохлов
ЦП
17
Антон Фролов
ЦП
3-3-2-1-1
13
Волков
22
Смирнов
88
Обивалин
37
Монов
2
Хуторсков
7
Герюгов
21
Бочаров
13
Павлов
17
Аксьоненко
23
Махмутов
14
Вахтеев
3-5-1-1
12
Загребин
4
Рытов
5
Алаев
44
Удунян
47
Вершинин
17
Быков
80
Брагин
17
Квасов
11
Громов
8
Фолин
19
Ивлев
7
Герюгов
50
Зайцев
50
Зайцев
7
Герюгов
23
Махмутов
23
Кратнов
23
Кратнов
23
Махмутов
14
Вахтеев
9
Токарев
9
Токарев
14
Вахтеев
13
Павлов
19
Чуравцев
19
Чуравцев
13
Павлов
47
Вершинин
44
Курбанов
44
Курбанов
47
Вершинин
17
Быков
23
Хохлов
23
Хохлов
17
Быков
19
Ивлев
17
Фролов
17
Фролов
19
Ивлев
Остались в запасе
Лада-Тольятти
Химик
5
Сергей Кирдяпкин
ЦЗ
23
Владимир Ларионов
ЦП
31
Алексей Федоров
ВР
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
5
Сергей Кирдяпкин
ЦЗ
23
Владимир Ларионов
ЦП
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Лада-Тольятти - Химик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Бабаев
(Тобольск)
Стадион:
Торпедо
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