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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Химик - Динамо Киров
Химик - Динамо Киров: обзор матча 28 августа 2015
Химик
28.08.2015, пятница, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Киров
28'
С. Квасов (П)
40'
А. Бухаров
70'
О. Быков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Динамо Киров
90'
Желтая карточка
Д. Халявин
84'
Замена
О. Амелькин
️️️️
Д. Корольков
80'
Замена
М. Ситников
️️️️
Д. Замятин
Замена
К. Хохлов
️️️️
О. Быков
76'
Замена
Т. Саттаров
️️️️
Ю. Удунян
74'
ГОЛ! 3:0!
О. Быков
70'
69'
Желтая карточка
А. Захлестин
58'
Замена
Ю. Конев
️️️️
Е. Коротаев
46'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
С. Венских
45'
Замена
М. Лаук
️️️️
К. Пузырев
Замена
Д. Вершинин
️️️️
А. Шебанов
45'
ГОЛ! 2:0!
А. Бухаров
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Квасов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
7
Алексей Шебанов
ВР
12
Артем Загребин
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
5
Антон Алаев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
8
Денис Фолин
ЦП
17
Олег Быков
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
44
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Динамо Киров
23
Борис Шогенов
ВР
18
Александр Захлестин
ЦЗ
28
Максим Мещеряков
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
25
Олег Кибизов
ЦЗ
17
Евгений Коротаев
ЦП
23
Данила Корольков
ЦП
95
Кирилл Пузырев
ЦП
7
Денис Замятин
ПВ
20
Сергей Венских
ЦФ
9
Дмитрий Халявин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Липатников
Химик
99
Рассул Карасёв
ВР
3
Тимур Саттаров
ЦЗ
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
23
Кирилл Хохлов
ЦП
17
Антон Фролов
ЦП
11
Максим Громов
ЦП
47
Дмитрий Вершинин
ЦП
Динамо Киров
16
Дмитрий Рябов
ВР
24
Олег Амелькин
ЦЗ
24
Никита Семейщев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
6
Максим Ситников
ЦП
13
Александр Тимофеев
ЦФ
19
Юрий Конев
ЦФ
3-2-3-1
7
Шебанов
15
Прыгунов
44
Курбанов
5
Алаев
44
Удунян
4
Рытов
8
Фолин
17
Быков
17
Квасов
44
Бухаров
4-3-1-2
23
Шогенов
28
Мещеряков
55
Устинов
25
Кибизов
18
Захлестин
17
Коротаев
23
Корольков
95
Пузырев
7
Замятин
9
Халявин
20
Венских
17
Быков
23
Хохлов
23
Хохлов
17
Быков
44
Удунян
3
Саттаров
3
Саттаров
44
Удунян
7
Шебанов
47
Вершинин
47
Вершинин
7
Шебанов
95
Пузырев
10
Лаук
10
Лаук
95
Пузырев
20
Венских
13
Тимофеев
13
Тимофеев
20
Венских
17
Коротаев
19
Конев
19
Конев
17
Коротаев
7
Замятин
6
Ситников
6
Ситников
7
Замятин
23
Корольков
24
Амелькин
24
Амелькин
23
Корольков
Остались в запасе
Химик
Динамо Киров
99
Рассул Карасёв
ВР
17
Антон Фролов
ЦП
11
Максим Громов
ЦП
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
Главный тренер
Салават Галеев
24
Никита Семейщев
ЦЗ
16
Дмитрий Рябов
ВР
Главный тренер
Алексей Липатников
Остались в запасе
99
Рассул Карасёв
ВР
17
Антон Фролов
ЦП
11
Максим Громов
ЦП
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
Остались в запасе
24
Никита Семейщев
ЦЗ
16
Дмитрий Рябов
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Главный тренер
Алексей Липатников
Статистика матча Химик - Динамо Киров
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Чумейко
(Оренбург)
Стадион:
Химик
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