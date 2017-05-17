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Егор Денисов - статистика

Завершил карьеру
6 февраля 1998 (28), Выборг
#91 | Нападающий
180 см | 74 кг
Россия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит (мол)
17
4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Зенит (мол)
1 : 3
17.05.2017
Краснодар (мол)
79' - 90'
90'
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 2
12.05.2017
Зенит (мол)
83' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
62' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.04.2017
Зенит (мол)
70' - 90'
90'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Зенит (мол)
2 : 0
21.04.2017
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
15.04.2017
Зенит (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Зенит (мол)
6 : 3
08.04.2017
Анжи (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Ростов (мол)
2 : 4
02.12.2016
Зенит (мол)
90' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Зенит (мол)
2 : 1
29.11.2016
Уфа (мол)
87' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Краснодар (мол)
5 : 2
26.11.2016
Зенит (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Зенит (мол)
0 : 1
19.11.2016
Кр. Советов (мол)
84' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Ахмат (мол)
1 : 0
05.11.2016
Зенит (мол)
55' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Зенит (мол)
1 : 0
29.10.2016
Томь (мол)
1' - 58'
50'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Зенит (мол)
1 : 0
23.10.2016
Оренбург (мол)
1' - 76'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Урал (мол)
3 : 3
15.10.2016
Зенит (мол)
74' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Зенит (мол)
3 : 0
01.10.2016
Спартак М (мол)
1' - 89'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Анжи (мол)
3 : 0
24.09.2016
Зенит (мол)
59' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Зенит (мол)
6 : 0
18.09.2016
Рубин (мол)
56' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Арсенал Т (мол)
0 : 3
10.09.2016
Зенит (мол)
56' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Зенит (мол)
7 : 0
26.08.2016
Амкар (мол)
79' - 90'
90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Зенит (мол)
2 : 0
11.08.2016
Ростов (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Уфа (мол)
0 : 0
05.08.2016
Зенит (мол)
76' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Зенит (мол)
2 : 1
29.07.2016
Локомотив (мол)
Был в запасе
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