Егор Денисов - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Егор
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Денисов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Выборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Егор
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Денисов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Выборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|17
|4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|79' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|90'
|12.05.2017
|83' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.04.2017
|62' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|25.04.2017
|70' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|90'
|21.04.2017
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|28.02.2017
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|02.12.2016
|90' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.11.2016
|87' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|5:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|19.11.2016
|84' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.11.2016
|55' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.10.2016
|1' -58'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)
|50'
|23.10.2016
|1' -76'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.10.2016
|74' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|01.10.2016
|1' -89'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|24.09.2016
|59' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|18.09.2016
|56' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Рубин (мол) (Казань)
|10.09.2016
|56' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|26.08.2016
|79' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|7:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|90'
|11.08.2016
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.08.2016
|76' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.07.2016
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)