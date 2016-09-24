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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Зенит (мол)
Анжи (мол) - Зенит (мол): обзор матча 24 сентября 2016
Анжи (мол)
24.09.2016, суббота, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
3 : 0
Завершен
Зенит (мол)
5'
Д. Щербак
28'
Р. Магомедов
56'
Р. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Зенит (мол)
Замена
С. Алиев
️️️️
Р. Магомедов
84'
Замена
С. Джабраилов
️️️️
Ш. Гайдаров
81'
Замена
З. Юсупов
️️️️
Д. Щербак
74'
73'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
А. Некрасов
Замена
Ч. Агабалаев
️️️️
Т. Джамалутдинов
73'
72'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
К. Котов
Замена
М. Магомедов
️️️️
Р. Ходаковский
72'
Желтая карточка
Ю. Кузьмин
69'
59'
Замена
Е. Денисов
️️️️
А. Зиньковский
57'
Желтая карточка
В. Запрягаев
ГОЛ! 3:0!
Р. Магомедов
56'
ГОЛ! 2:0!
Р. Магомедов
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Щербак
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
68
Роман Ходаковский
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
4
Станислав Мареев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
42
Константин Котов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
78
Александр Некрасов
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
65
Рустам Исаев
ПЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
Зенит (мол)
23
Амир Фаттахов
ВР
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
66
Самир Байрамов
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
91
Егор Денисов
ЦФ
3-1-4-2
16
Шафинский
44
Рикматуллаев
45
Джарулаев
4
Белов
88
Гайдаров
47
Джамалутдинов
49
Кузьмин
68
Ходаковский
99
Щербак
59
Саидов
11
Магомедов
3-2-2-3
96
Обухов
4
Пенчиков
3
Бугриев
4
Мареев
42
Котов
38
Мусаев
77
Зиньковский
10
Макеев
36
Крапухин
39
Запрягаев
78
Некрасов
88
Гайдаров
86
Джабраилов
86
Джабраилов
88
Гайдаров
99
Щербак
22
Юсупов
22
Юсупов
99
Щербак
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
70
Агабалаев
47
Джамалутдинов
68
Ходаковский
7
Магомедов
7
Магомедов
68
Ходаковский
78
Некрасов
10
Плетнев
10
Плетнев
78
Некрасов
42
Котов
22
Каккоев
22
Каккоев
42
Котов
77
Зиньковский
91
Денисов
91
Денисов
77
Зиньковский
Остались в запасе
Анжи (мол)
Зенит (мол)
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
65
Рустам Исаев
ПЗ
67
Алан Ярикбаев
ЦП
1
Егор Седов
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
66
Самир Байрамов
ЦЗ
23
Амир Фаттахов
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
65
Рустам Исаев
ПЗ
67
Алан Ярикбаев
ЦП
1
Егор Седов
ВР
Остались в запасе
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
66
Самир Байрамов
ЦЗ
23
Амир Фаттахов
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Анжи (мол) - Зенит (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артур Степанян
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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31
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7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
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