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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Ростов (мол)
Зенит (мол) - Ростов (мол): обзор матча 11 августа 2016
Зенит (мол)
11.08.2016, четверг, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ростов (мол)
28'
Д. Кириллов
42'
К. Макеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Ростов (мол)
Замена
С. Бугриев
️️️️
С. Мареев
90'
89'
Замена
Д. Дулаев
️️️️
А. Сиденко
86'
Замена
Д. Соловьев
️️️️
С. Забродин
Замена
С. Иванов
️️️️
К. Котов
70'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
Д. Кириллов
70'
67'
Желтая карточка
А. Сиденко
66'
Замена
Н. Мкртчян
️️️️
А. Соболь
Замена
С. Крапухин
️️️️
А. Некрасов
62'
Замена
Н. Андреев
️️️️
К. Макеев
52'
45'
Желтая карточка
Р. Ходунов
ГОЛ! 2:0!
К. Макеев
42'
41'
Красная карточка
М. Сухомлинов
Красная карточка
Ю. Козлов
41'
40'
Желтая карточка
Р. Шаповалов
ГОЛ! 1:0!
Д. Кириллов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
85
Юрий Козлов
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
78
Александр Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Ростов (мол)
30
Никита Медведев
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
81
Роман Ходунов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Зенит (мол)
31
Михаил Пономаренко
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
53
Михаил Слащев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
6
Илья Иванов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
91
Егор Денисов
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Ростов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
50
Николай Станкевич
ЦП
60
Алексей Нескоромный
ЦП
94
Игорь Черкасов
ЦП
74
Норик Мкртчян
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
4-4-1-1
88
Рудаков
3
Круговой
55
Вяткин
4
Мареев
4
Пенчиков
85
Козлов
61
Кириллов
38
Мусаев
42
Котов
10
Макеев
78
Некрасов
4-5-1
30
Медведев
19
Тананеев
53
Христис
60
Кондрюков
33
Сухомлинов
15
Шаповалов
6
Соболь
27
Захаров
37
Забродин
47
Сиденко
81
Ходунов
10
Макеев
7
Андреев
7
Андреев
10
Макеев
61
Кириллов
10
Плетнев
10
Плетнев
61
Кириллов
42
Котов
47
Иванов
47
Иванов
42
Котов
4
Мареев
3
Бугриев
3
Бугриев
4
Мареев
78
Некрасов
36
Крапухин
36
Крапухин
78
Некрасов
47
Сиденко
84
Дулаев
84
Дулаев
47
Сиденко
37
Забродин
17
Соловьев
17
Соловьев
37
Забродин
6
Соболь
74
Мкртчян
74
Мкртчян
6
Соболь
Остались в запасе
Зенит (мол)
Ростов (мол)
91
Егор Денисов
ЦФ
31
Михаил Пономаренко
ВР
53
Михаил Слащев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
6
Илья Иванов
ЦП
63
Даниил Майков
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Симутенков
50
Николай Станкевич
ЦП
60
Алексей Нескоромный
ЦП
94
Игорь Черкасов
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
91
Егор Денисов
ЦФ
31
Михаил Пономаренко
ВР
53
Михаил Слащев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
6
Илья Иванов
ЦП
63
Даниил Майков
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
Остались в запасе
50
Николай Станкевич
ЦП
60
Алексей Нескоромный
ЦП
94
Игорь Черкасов
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Зенит (мол) - Ростов (мол)
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Денис Савин
(Ленинградская область)
Стадион:
МСА Петровский
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