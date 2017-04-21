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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Урал (мол)
Зенит (мол) - Урал (мол): обзор матча 21 апреля 2017
Зенит (мол)
21.04.2017, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
2 : 0
Завершен
Урал (мол)
14'
А. Еловских
25'
К. Макеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Урал (мол)
Замена
К. Алоян
️️️️
К. Котов
90'
Замена
К. Костин
️️️️
А. Еловских
84'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
К. Макеев
77'
76'
Замена
А. Шептий
️️️️
Д. Боровков
70'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
М. Горин
Замена
А. Некрасов
️️️️
Д. Культинов
63'
Замена
Р. Казаков
️️️️
Д. Кириллов
61'
Замена
В. Горулев
️️️️
Д. Плетнев
61'
46'
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
Н. Глушков
46'
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Ломакин
46'
Замена
Н. Муромский
️️️️
С. Серченков
38'
Желтая карточка
С. Серченков
ГОЛ! 2:0!
К. Макеев
25'
24'
Замена
А. Голубцов
️️️️
О. Сулейманов
ГОЛ! 1:0!
А. Еловских
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Алексей Плотников
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
92
Даниил Культинов
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Тарханов
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
4
Станислав Мареев
ЦЗ
27
Кирилл Алоян
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
6
Руслан Казаков
ЦП
44
Джейкоб Гардинер-Смит
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
91
Егор Денисов
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
69
Андрей Шептий
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
3-2-2-3
88
Рудаков
3
Круговой
78
Плотников
4
Пенчиков
61
Кириллов
42
Котов
10
Макеев
10
Плетнев
39
Запрягаев
82
Еловских
92
Культинов
3-2-1-3-1
97
Шубин
40
Горин
72
Сулейманов
12
Панков
21
Боровков
22
Кочнев
90
Ломакин
8
Серченков
90
Щербаков
99
Глушков
10
Юсупов
42
Котов
27
Алоян
27
Алоян
42
Котов
82
Еловских
17
Костин
17
Костин
82
Еловских
61
Кириллов
6
Казаков
6
Казаков
61
Кириллов
92
Культинов
78
Некрасов
78
Некрасов
92
Культинов
10
Плетнев
8
Горулев
8
Горулев
10
Плетнев
10
Макеев
10
Колдунов
10
Колдунов
10
Макеев
99
Глушков
34
Бугуи
34
Бугуи
99
Глушков
40
Горин
17
Валиахметов
17
Валиахметов
40
Горин
21
Боровков
69
Шептий
69
Шептий
21
Боровков
8
Серченков
10
Муромский
10
Муромский
8
Серченков
72
Сулейманов
43
Голубцов
43
Голубцов
72
Сулейманов
90
Ломакин
16
Ставпец
16
Ставпец
90
Ломакин
Остались в запасе
Зенит (мол)
Урал (мол)
4
Станислав Мареев
ЦЗ
91
Егор Денисов
ЦФ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
44
Джейкоб Гардинер-Смит
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Юрий Тарханов
Остались в запасе
4
Станислав Мареев
ЦЗ
91
Егор Денисов
ЦФ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
44
Джейкоб Гардинер-Смит
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
Остались в запасе
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Юрий Тарханов
Статистика матча Зенит (мол) - Урал (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артем Катайкин
(Самара)
Стадион:
МСА Петровский
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