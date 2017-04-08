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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Анжи (мол)
Зенит (мол) - Анжи (мол): обзор матча 08 апреля 2017
Зенит (мол)
08.04.2017, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
6 : 3
Завершен
Анжи (мол)
3'
А. Еловских
7'
А. Плотников
36'
А. Еловских
51'
К. Макеев
61'
Н. Каккоев
83'
Н. Каккоев
17'
Ч. Агабалаев (П)
37'
Ч. Агабалаев
45'
Д. Кудряшов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Анжи (мол)
89'
Желтая карточка
А. Ярикбаев
Замена
Д. Гардинер-Смит
️️️️
А. Еловских
87'
Замена
К. Алоян
️️️️
А. Плотников
87'
Замена
К. Костин
️️️️
Д. Пенчиков
83'
ГОЛ! 6:3!
Н. Каккоев
83'
81'
Желтая карточка
Ю. Шлеев
78'
Замена
А. Темуков
️️️️
Ч. Агабалаев
78'
Замена
Т. Рамазанов
️️️️
Ю. Кузьмин
Замена
А. Некрасов
️️️️
Д. Культинов
78'
65'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
С. Алиев
Замена
Д. Плетнев
️️️️
Д. Кириллов
65'
ГОЛ! 5:3!
Н. Каккоев
61'
60'
Замена
М. Магомедов
️️️️
Д. Щербак
Желтая карточка
Н. Каккоев
59'
58'
Желтая карточка
Ш. Гайдаров
55'
Замена
А. Саидов
️️️️
Д. Донцов
ГОЛ! 4:3!
К. Макеев
51'
45'
ГОЛ! 3:3!
Д. Кудряшов
37'
ГОЛ! 3:2!
Ч. Агабалаев
ГОЛ! 3:1!
А. Еловских
36'
28'
Желтая карточка
Д. Донцов
28'
Замена
А. Ярикбаев
️️️️
М. Саидов
25'
Желтая карточка
Ю. Кузьмин
17'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ч. Агабалаев
Желтая карточка
А. Плотников
16'
ГОЛ! 2:0!
А. Плотников
7'
ГОЛ! 1:0!
А. Еловских
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
50
Никита Гойло
ВР
78
Алексей Плотников
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
42
Константин Котов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
92
Даниил Культинов
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Анжи (мол)
88
Юрий Шлеев
ВР
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Зенит (мол)
86
Николай Рыбиков
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
27
Кирилл Алоян
ЦЗ
66
Самир Байрамов
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
44
Джейкоб Гардинер-Смит
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
78
Александр Некрасов
ЦФ
91
Егор Денисов
ЦФ
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
55
Аликади Саидов
ЦЗ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
9
Амирхан Темуков
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
2-1-3-1-3
50
Гойло
78
Плотников
4
Пенчиков
22
Каккоев
42
Котов
61
Кириллов
38
Мусаев
10
Макеев
39
Запрягаев
82
Еловских
92
Культинов
3-1-3-1-2
88
Шлеев
74
Донцов
44
Рикматуллаев
5
Эльмурзаев
88
Гайдаров
49
Кузьмин
99
Щербак
13
Кудряшов
70
Агабалаев
9
Алиев
59
Саидов
82
Еловских
44
Гардинер-Смит
44
Гардинер-Смит
82
Еловских
61
Кириллов
10
Плетнев
10
Плетнев
61
Кириллов
92
Культинов
78
Некрасов
78
Некрасов
92
Культинов
4
Пенчиков
17
Костин
17
Костин
4
Пенчиков
78
Плотников
27
Алоян
27
Алоян
78
Плотников
49
Кузьмин
64
Рамазанов
64
Рамазанов
49
Кузьмин
70
Агабалаев
9
Темуков
9
Темуков
70
Агабалаев
99
Щербак
7
Магомедов
7
Магомедов
99
Щербак
74
Донцов
55
Саидов
55
Саидов
74
Донцов
59
Саидов
67
Ярикбаев
67
Ярикбаев
59
Саидов
9
Алиев
25
Агаларов
25
Агаларов
9
Алиев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Анжи (мол)
66
Самир Байрамов
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
91
Егор Денисов
ЦФ
86
Николай Рыбиков
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
1
Егор Седов
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Остались в запасе
66
Самир Байрамов
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
91
Егор Денисов
ЦФ
86
Николай Рыбиков
ВР
Остались в запасе
1
Егор Седов
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча Зенит (мол) - Анжи (мол)
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Буховец
(Димитровград)
Стадион:
МСА Петровский
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